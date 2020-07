Bybiler presses over hele Europa

Find den nærmeste bybil på smartphonen, sæt dig bag rattet og betal kun for den tid, du kører i bilen.

I en årrække har den opskrift givet beboerne i mange europæiske storbyer et nemt alternativ til at eje egen bil. Coronaepidemien har dog fået mange brugere til at finde andre måder at nå fra A til B på, og flere undersøgelser peger på, at der kan gå lang tid, før de vender tilbage til de korttidslejede biler igen.

Det skriver Automotive News Europe.

Hos analysebureauet Frost & Sullivan vurderer man således, at coronaepidemien vil skære en fjerdedel af det samlede marked for bybiler i år. Og i både Spanien og Italien er interessen for en tur i en lejet bil faldet betragteligt, skriver mediet.

Ifølge en undersøgelse, som transportvirksomheden Moovit står bag, er det kun 1,3 procent af italienerne, der har lyst til at bruge en bybil i nærmeste fremtid. Mens knap halvdelen af spanierne ifølge en undersøgelse fra EY-Parthenon planlægger at bruge bybilerne mindre eller meget mindre end før.

Otte procent af spanierne går endda så langt som til at sige, at de aldrig vil bruge dem igen.

Tynget af konkurrence

Ifølge Automotive News Europe har coronakrisen ramt bybilerne fra to sider: For det første har udgangsforbud og hjemsendelser betydet, at færre har haft brug for at bruge bilerne til og fra arbejde, og for det andet har en frygt for smittefare holdt mange væk.

Selv om selskaberne har svaret igen ved blandt andet at øge rengøringen, har det kunnet mærkes i branchen, fortæller Shwetha Surender, der er chef for New Mobility hos Frost & Sullivan.

Markedet for bybiler var nemlig tynget af hård konkurrence i forvejen, påpeger hun.

- Markedet vil ikke nå tilbage til niveauet før covid-19 lige foreløbig. Vi forventer en langsom bedring, siger hun til Automotive News Europe.

Mediet skriver, at 15 bybilsselskaber sidste år måtte dreje nøglen om globalt.

