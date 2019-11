Bygger megafabrik ved Berlin: Nu rykker Tesla ind i Europa

Tesla vil påbegynde byggeriet af firmaets nye europæiske megafabrik allerede i første kvartal 2020, oplyser Joerg Steinbach, som er videnskabs- og energiminister i delstaten Brandenburg, hvor fabrikken skal ligge.

Det skriver flere medier, blandt andre Automotive News Europe og Auto Express.

Kæmpe-fabrikken skal ligge i udkanten af Berlin tæt ved den kommende Berlin Brandenburg International Airport.

På det sociale medie Twitter bekræfter Elon Musk, administrerende direktør i Tesla, på vanlig Musk-vis, at planerne er en realitet.

GIGA BERLIN — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

Will build batteries, powertrains & vehicles, starting with Model Y — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019

I opslaget på Twitter oplyser Musk, at den nye kæmpefabrik skal bygge batterier, motorer og biler, startende med crossoveren Model Y. Det forventes også, at Model 3 også skal bygges på fabrikken.

Overvejede Storbritannien

Musk oplyser desuden, at Tesla foruden den nye kæmpefabrik, som vil skabe op mod 8000 jobs, også vil bygge et europæisk udviklings- og researchcenter i Tyskland.

Direktøren fortæller yderligere, at det amerikanske elbilfirma overvejede at placere fabrikken i Storbritannien, men at den plan måtte droppes af en bestemt årsag.

- Brexit gjorde det for risikabelt med en megafabrik i Storbritannien, siger Musk ifølge Auto Express.

- Vi har besluttet os for at placere Teslas europæiske megafabrik i Berlin-området. Jeg er ofte i Berlin - Berlin er for fed, siger han.

