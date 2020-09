Bygget med F1-teknologi: Nu kan du købe en dansk supersportsvogn

18. september er den danske sportsvognsproducent Agile Automotive klar til at præsentere sin første gadegodkendte racerbil

Har du lyst til at køre stærkt i en ekstrem sportsvogn med Formel 1-teknologi, som er udviklet og bygget i Danmark, kan du fremover køre et smut til Vamdrup i Sydjylland.

Her ligger Agile Automotive, og 18. september står de klar til at præsentere deres første gadegodkendte bil, kaldet Agile SCX. Der er tale om en lille, ekstrem sportsvogn med 300 hk, og som blot vejer 580 kg. Agile SCX er bygget med Formel 1-teknologi, der gør SCX i stand til at præstere på niveau med langt mere eksklusive supersportsvogne, lyder det fra producenten.

Det oplyser Agile Automotive i en pressemeddelelse.

Bilen kommer med en turbomotor fra Ford og tilhørende gearkasse samt trækaksler. Den er bygget helt i kulfiber, som sikrer den lave vægt, og med de 300 hk kan Agile SCX accelerere fra 0-100 km/t på 3 sekunder.

- Agile SCX kan følge med de vildeste biler på racerbanen, men koster ikke nær så meget, hvilket gør den attraktiv for kyndige fartentusiaster. Det er en intens fartoplevelse at køre i en så lav og åben bil, hvor du ser affjedringen arbejde for dig, siger Christina Beatrice Honoré, salgs- og marketingansvarlige hos Agile Automotive, i pressemeddelelsen.

- Bilen er uden alle de moderne teknologiske hjælpesystemer, der ofte fjerner den rå oplevelse af køreglæde og kørerespons. Bilen er dog stadig så letkørt, at den præsterer fremragende til et city- eller strandvejscruise, siger hun.

Bilen bliver bygget i Vamdrup i Sydjylland og overvejende med danske komponenter. Foto: Agile Automotive

Første bil er solgt

I første omgang er det Agile Automotives ambition at komme ud på det danske marked, og her er det første eksemplar af Agile SCX faktisk også allerede solgt. Men ambitionerne rækker ud over de danske grænser.

- På sigt er ambitionen uden tvivl at ramme det internationale marked, hvor Agile SCX skal ud og slå konkurrenterne, siger Tim M. Hansen, CTO i Agile Automotive, i pressemeddelelsen.

Når den første bil er rullet ud af fabrikken, går Agile Automotive i gang med at producere yderligere to biler til det danske marked, som forventes klar i 1. kvartal 2021, og dernæst yderligere fire biler, som kører ud til de første kunder ultimo 2021.

- Vi har bygget en ekstrem køremaskine. Alle, der kører i den, griner som en flækket træsko - det kan nok ikke rigtig beskrives, det skal bare prøves, siger Tim M. Hansen.

