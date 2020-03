Byttede plads: Narkobilist forsøgte at snyde politiet

En narkopåvirket bilist prøvede at narre politiet, men uden held

- En bilist skiftede plads med passageren, da vi standsede bilen til et rutinetjek. Men så nemme er vi ikke at snyde - bilisten blev alligevel anholdt, da han var påvirket af stoffer under kørsel, skriver Nordjyllands Politi i et tweet.

I døgnrapporten oplyser politiet videre, at de tidligt om eftermiddagen mandag 23. marts anholdt en 27-årig mand for kørsel i narkopåvirket tilstand, selvom manden forsøgte at slippe udenom.

Manden førte personbil ad Anders Mørchs Vej i Nørresundby, da en patrulje besluttede sig for at standse bilen af rutinemæssige årsager.

Til Ekstra Bladet oplyser Nordjyllands Politi, at politipatruljen lagde mærke til bilen, da den i modsatte retning passerede patruljen, og at betjentene i den forbindelse også holdt øje med, hvem der førte bilen.

Patruljen vendte herefter om og fulgte efter bilen, og her kunne betjentene se, at de to personer byttede plads inde i bilen.

- Dette snød dog ikke patruljen, der alligevel instruerede den 27-årige mand i at deltage i en narkometertest. Testen gav positivt udslag for, at manden var påvirket af euforiserende stoffer, skriver politiet i døgnrapporten.

Derudover kunne betjentene konstatere, at manden ikke havde et gældende kørekort.

