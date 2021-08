Campingvogn med lader til elbilen

Det skal være slut med at løbe tør for strøm, når man er campist i elbil. I hvert fald, hvis du spørger den amerikanske campingvognsproducent Colorado Teardrops. De ønsker at gøre campingvognen til mere end en energisluger for elbilen. Nu skal den også være en lader. Det skriver Ingeniøren.

Modellen hedder 'Boulder', og er det nyeste skud på stammen inden for nytænkning af elbiler og campering. Vognen skal lades separat fra bilen, og kan så efterfølgende fungere som en mobil ladestation.

Batteriet er en del af campingvognen, og kan oplades igen og igen som en kæmpe power bank. Foto: PR Colorado Teardrop

Innovativ, men ikke revolutionerende

Drømmescenariet ville have været, at campingvognen kunne lade under kørsel, men så langt fremme i skoene er Colorado Teardrops alligevel ikke. Campingvognen kan kun lade, når bilen er parkeret.

Det er endnu uvist præcis, hvilken ladeeffekt campingvognen kan levere, men batteripakken er på 75 kilowatt-timer. Den type batteripakke kan potentielt give en fuld opladning på de fleste elbiler.

Er man til campingture langt fra civilisation og ladestationer, så kan campingvognen altså blive en game changer for de miljøbevidste campister.

Boulder er to meter bred og fem meter lang, hvilket giver plads til en queensize seng, der kan laves om til spiseplads, to små køjer, et lille køkken og ekstra opbevaring.

Vognen er endnu ikke i produktion, men man kan forudbestilles den på deres hjemmeside. Her er prisen omkring 50.000 dollars, svarende til ca. 315.000 danske kroner. De sender foreløbig kun til Nordamerika, så hvis du skal have fingrene i den moderne vogn, bliver du nok nødt til at emigrere.