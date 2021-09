Chipmangel: Så længe skal du vente på din nye bil

Hos Mercedes-Benz gør chipmanglen, at visse kunder kan komme til at vente i over et år på en ny bil

Kunder, der køber en ny Mercedes-Benz, kan på grund af den aktuelle chipmangel komme til at vente længe på deres bil.

Faktisk kan man komme til at vente i over et år på sin nye Mercedes-Benz.

Det fortæller Mercedes-Benz-direktør, Ola Kallenius, til det tyske medie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Efterspørgslen er enorm hos Mercedes-Benz, og på samme tid er der desværre alvorlige begrænsninger, lyder det fra Kallenius til den tyske avis.

- For nogle modeller er ventetiderne længere, end vi gerne vil have, i nogle tilfælde over et år, fortæller direktøren.

Lukket produktionen

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet har flere bilproducenter hen over de seneste par måneder været tvunget til helt eller delvist at lukke ned for produktionen af nye biler i en periode på grund af den aktuelle globale mangel på mikrochips.

Hos Mercedes-Benz forventer Ola Kallenius, at problemerne med manglen på mikrochips, som plager alt fra bilmærker til producenter af tv og mobiltelefoner, vil fortsætte ind i år 2023, da både strukturelle problemer og coronanedlukninger har givet udfordringer hos leverandørerne.

- Forhåbentlig vil det ikke være på det alvorlige niveau, som vi har oplevet hen over de seneste par måneder, har Ola Kallenius tidligere fortalt BBC News.

- Vi vil lære fra denne stresstest og gå endnu dybere ned i alle lag af vores forsyningskæder for at gøre vores system mere robust, sagde han i den forbindelse til mediet.