Citroën dropper funky danskerfavorit

Med sine runde former, store frihøjde og sidepaneler, der mest af alt minder om bobleplastik, har Citroën C4 Cactus skillet sig ud fra mængden siden lanceringen i 2014.

Bilen fik dog sidste år et større facelift, der lagde en dæmper på modellens funky udtryk. Og når den har tjent sin værnepligt, er det slut. Selv om C4 Cactus har været Citroëns tredjemest solgte model i Danmark de seneste tre år, kun overgået af mikrobilen C1 og minibilen C3, vil den ikke blive videreført.

Det fortæller produktchefen hos den franske bilgigant, Xavier Peugeot, i et interview med britiske TopGear.

- For øjeblikket er denne model vores alternativ i C-segmentet. Vores næste bil i segmentet vil erstatte C4 Cactus. Det bliver enden for Cactus. Om navnet også udgår, ved jeg ikke endnu, men bilens fremtid er afgjort, siger han til mediet.

Alle skal ikke elske bilen

Xavier Peugeot kan endnu ikke sige, i hvilken retning Citroën vil gå med erstatningen for C4 Cactus. Men han lover dog, at den vil videreføre det, der gjorde forgængeren speciel.

- Vi har truffet nogle valg, som helt sikkert vil leve op til det, Citroën står for: Evnen at være modig og skubbe mere til standarderne end andre. Og ikke mindst bygge biler, der er atypiske, siger han til TopGear og tilføjer:

- Jeg vil have polariserede resultater i vores kundeundersøgelser. Du synes måske, at jeg lyder skør, men jeg forventer ikke, at folk kun skal elske bilen. Jeg vil have, at en lidt højere andel er usikre. Citroën er aldrig gået konsensusvejen. Du er nødt til at skabe noget polarisering for at kunne gøre tingene anderledes og få folk til at tænke: 'Hvad har de nu bygget?' Det er det, der skaber en succesfuld Citroën.

Historien melder endnu ikke noget om, hvor lang levetid, den franske producent vil give den nuværende C4 Cactus-model.

