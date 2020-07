Coronakrisen gav markant færre skader i trafikken: Særligt én gruppe blev hjemme

Der har været et klart fald i antallet af bilskader fra marts og frem til maj 2020 hos et af landets største forsikringsselskaber

Under nedlukningen af Danmark i forbindelse med coronakrisen var der væsentligt mindre trafik på de danske veje sammenlignet med normalt. Således var der på et tidspunkt op til 50 procent mindre trafik i forhold til normalt, og nu har forsikringsselskabet Codan undersøgt, hvordan det er gået med antallet af skader i den periode.

Resultatet er, at der har været et klart fald i antallet af bilskader blandt Codans privatkunder fra marts og frem til maj 2020.

Det oplyser Codan i en pressemeddelelse.

Konkret viser undersøgelsen blandt forsikringsselskabets kunder, at der er blevet registreret 31 procent færre skader om dagen fra marts til og med maj sammenlignet med gennemsnittet i samme periode de seneste to år.

Dykker man yderligere ned i tallene fra Codan, afslører skadestatistikken, at det specielt er kunder i alderen 75-90 år, hvor antallet af skader er faldet drastisk under coronakrisen.

- Det er ret tydeligt i skadestatistikken at se, at ældre kunder har holdt sig væk fra vejene i foråret. En stor andel af pensionister har formentlig lyttet til sundhedsmyndighederne anbefaling om at blive hjemme og passe på sig selv, da mange er personer med øget risiko for alvorlig sygdom, siger Christian Baltzer, adm. direktør i Codan, i pressemeddelelsen.

Normalt står gruppen af kunder i alderen 75- 90 år i gennemsnit for 1 ud af 6 bilskader, mens de i perioden marts og frem til maj kun har stået for 1 ud af hver 11. bilskade.

Dansk sommervejr kan give bilister problemer

Nordjyderne kører mere

Udviklingen i trafikken efter nedlukningen i foråret peger også på en interessant forskel på tværs af landet.

- Vi kan se en indikation i eksterne tal på, at der nu er store geografiske forskelle på, hvor meget vi kører. Det har ikke været tilfældet tidligere, og den nye adfærd, forventer vi, vil afspejle sig i skadestatistikken for resten af året, siger Christian Baltzer.

Apple Maps har i forlængelse af coronakrisen eksempelvis gjort data for mobilitet tilgængelig for alle i hele verden.

Opgørelsen fra Apple Maps viser, at biltrafikken efter et fald i foråret nu faktisk er steget med 56 procent i Nordjylland, 25 procent i Hovedstaden og med 2 procent i Region Syddanmark i forhold til niveauet i januar 2020, altså lige før coronakrisen.

Det er altså særligt nordjyderne, der har bevæget sig ud på de danske veje efter coronanedlukningen sammenlignet med normalt.

Til gengæld er biltrafikken faldet med 14 procent i Region Sjælland og 19 procent i Region Midtjylland sammenlignet med niveauet før krisen.

Se også: Stadig mindre trafik på vejene: Dette ærgerlige fænomen er dog tilbage