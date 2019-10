Dårlig idé at vaske bilen selv

Mange vælger at vaske bilen derhjemme, men det er faktisk skidt for miljøet

Spørger man Miljøstyrelsen, er det ikke en god idé at vaske sin bil hjemme i indkørslen, for spildevandet, som kan være fyldt med skadelige stoffer, siver ned i jorden.

Alligevel vasker 26 procent af danskerne deres bil ’i hånden’ fremfor i vaskehal, viser undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet YouGov for energiselskabet OK.

Undersøgelsen afslører også, at 41 procent af danskerne ikke er klar over, hvor stor en miljøbelastning ’manuel’ bilvask har.

Det oplyser OK i en pressemeddelelse.

- Mange tænker nok ikke over det, men faktisk er det en rigtig dårlig idé selv at stå med sæbevand og børste derhjemme. Det er ikke kun olierester, der udledes i naturen, det er også den sæbe, man bruger, siger Gert Johansen, konceptudviklingschef i energiselskabet OK, i pressemeddelelsen.

Forbudt i Sverige

I Sverige har man helt forbudt at vaske bilen i indkørslen eller på villavejen, og herhjemme fraråder Miljøstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og flere andre organisationer, at man vasker bilen hjemme.

Det miljøvenlige alternativ er at køre i en vaskehal. Her mindskes udledningen af tungmetaller og andre skadelige stoffer betydeligt sammenlignet med gør-det-selv-vasken.

- Udover at rense vandet, genbruger en svanemærket vaskehal også vandet. Vandet renses i et biologisk rensningsanlæg, og det betyder, at der udledes markant mindre spildevand i kloakken per bilvask. Dertil er vandet også renset for miljøskadelige stoffer, før det udledes, siger Gert Johansen fra OK

Omvendt ender to tredjedele af spildevandet fra en manuel vask ifølge Miljøstyrelsen urenset i naturen.

- Det betyder på årsbasis, at mere end 2 ton vaskemidler, næsten 6 ton olie og mere end 1,5 ton metaller ender direkte i naturen, siger Michael Mücke, teknik- og miljøchef i brancheorganisationen Drivkraft Danmark.

Bilvask Sådan vasker danskerne deres bil

- I vaskehal: 69 procent - Manuelt derhjemme: 21 procent - Manuelt på ’vask selv’ station: 5 procent - På anden vis: 2 procent - Ved ikke: 3 procent Vasker IKKE bil i vaskehal (tal: hjemme + på vask-selv station) fordelt på landsdele:

- Hovedstaden: 16+5 procent - Sjælland: 14+7 procent - Syddanmark: 24+3 procent - Midtjylland: 24+3 procent - Nordjylland: 30+5 procent Er du bevidst om, at bilvask, som foregår i vaskehal, er mere miljøvenligt end manuel bilvask?

- Ja: 49 procent - Nej: 41 procent - Ved ikke: 10 procent Kilde: Befolkningsundersøgelse, foretaget af YouGov for OK, december 2018

