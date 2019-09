Dalai Lamas gamle Land Rover solgt for en million

Den over 50 år gamle Land Rover blev solgt på auktion for cirka 965.000 kroner

En Land Rover fra 1966 med en ganske unik historie er for nyligt blevet solgt for 143.000 dollars, svarende til cirka 965.000 kroner, på auktion hos RM Sothebys.

Den grønne Land Rover, som du kan se på billederne her i artiklen, har nemlig tilhørt ingen ringere end tibetanernes religiøse overhoved, Dalai Lama d. 14.

Se også: Ikonisk superbil vurderet til 150 millioner: Så høj blev prisen

Land Rover Series IIA 88, som er modelbetegnelsen for denne type af Land Rover, blev leveret til den 14. Dalai Lama, som hedder Tenzin Gyatso, i februar 1966.

Sidenhen er bilen mest blevet brugt til at fragte Dalai Lama rundt på bjergvejene i den indiske region Dharamsala. Derfor har Land Roveren også levet et hårdt liv, hvor den er blevet brugt til det, bilen blandt andet er bygget til; at forcere ufremkommeligt terræn.

Godt formål

Efter at have været brugt som officielt køretøj for Dalai Lama i 10 år, blev Land Roveren vedligeholdt af den religiøse leders bror, Tenzin Cheogyal indtil juni 2005.

Her blev bilen doneret til Dalai Lama Foundation i Palo Alto i Californien med det formål at rejse penge til tibetanske flygtninge, som kom til USA i december 2005. Land Rover-eksperter gennemrestaurerede efterfølgende bilen for mere end 49.000 dollars, svarende til 330.000 kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Oftest blev den 14. Dalai Lama kørt rundt i Land Roveren med sin bror som chauffør. Foto: RM Sothebys

Derfor fremstår bilen også i den stand, som den gør i dag, og den er stadig i samme grønne farve, som da den forlod fabrikken i 1966.

I december 2007 var den på forsiden af 'Land Rover Lifestyle', et dedikeret Land Rover-magasin, og her blev bilen kåret som en af de seks flotteste Land Rover-biler i hele USA.

Nu er bilen blevet solgt på auktion, og en ny heldig ejer får lov at køre rundt i Dalai Lamas tidligere bil.

Legendarisk Bond-bil spækket med gadgets solgt for svimlende beløb