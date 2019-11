Danmark får ny type benzin: Ikke alle biler kan køre på det

Fra 1. januar vil du på danske benzinstationer skulle tanke E10-benzin, hvis du vil have oktan 95 i tanken på din benzinbil. Fra årsskiftet vil danske benzinselskaber nemlig blande 10 procent bioethanol i danskernes benzin mod de 5,75 procent, der er i den nuværende E5-benzin.

Det sker for at opfylde en EU-målsætning om 10 procent vedvarende energi i transporten i 2020. Formålet er at gøre transporten lidt grønnere.

Det skriver Drivkraft Danmark i en pressemeddelelse.

Se også: Gigant i vild test: Bilerne kører på gammelt skrald

- Fordi der nu kommer dobbelt så meget bioethanol i benzinen, vil der også blive udledt mindre CO2. Samlet vil det reducere udledningen af CO2 med cirka 200.000 ton om året at gå fra de nuværende E5 til E10, siger Michael Mücke Jensen, teknik og miljøchef i Drivkraft Danmark, i pressemeddelelsen.

Passer ikke til alle biler

Med den nye E10-standard vil det nuværende E5 mærke på tankpistolerne blive erstattet med et E10-mærke. Det gælder dog kun på oktan 95. Højoktan benzin med oktan 98 eller mere vil fortsat have den lavere E5-iblanding af bioethanol og derfor stadig være mærket E5.

Skal du tanke oktan 95, er der grund til at være opmærksom, for det er ikke sikkert, at din bil er godkendt til det.

Omkring 5 procent af bilparken er ikke godkendt til E10. Det er typisk ældre biler, fra 90’erne, eller nogle af de første modeller med turbo-indsprøjtning. Har du en benzinbil fra 2011 og frem, er den godkendt til E10.

- Derfor er det vigtigt, at man sikrer sig, at ens bil kan køre på E10-benzin, inden man tanker. Det kan man gøre på hjemmesiden E10benzin.dk eller ved at kontakte bilmærkets importør. Kan bilen ikke køre på E10, anbefaler FDM, at man fremover tanker E5-benzin med et højere oktantal. Også selvom det er lidt dyrere. Ellers risikerer man skader på bilen, siger Lone Otto, leder af FDMs tekniske rådgivning, i en pressemeddelelse.

- Der sker ikke noget ved, at man kommer til at tanke en smule E10, blot man efterfølgende fylder E5-benzin på. Men har man fyldt tanken med E10, bør man få den tømt. Helt som ved anden fejltankning, siger hun.

Er din bil ikke godkendt til E10, kan du fortsat tanke E5 på tankstationer i hele landet. Hold øje med mærket på tankpistolen, hvor det tydeligt fremgår, om du tanker E10 eller E5.

Se også: Opsigtsvækkende udmelding: Ingen dieselbiler i Europa efter 2021