Danmark kræver slutdato for benzin- og dieselbiler

Danmark og otte andre EU-lande kræver nu, at Europa-Kommissionen sætter fart under udfasningen af nye benzin- og dieselbiler, ligesom landene efterspørger en slutdato for salget af nye benzin- og dieselbiler i EU.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Med initiativet vil alliancen af de ni EU-lande have sat skub i overgangen til emissionsfri biler, så både bilfabrikker og forbrugerne i højere grad får klare signaler om, at det er fremtiden.

Dropper benzin- og dieselbiler: Volvo vil kun bygge elbiler

Slutdato

Derfor vil alliancen blandt andet have sat en dato på, hvornår det skal være slut med salg af nye benzin- og dieselbiler i EU-landene.

- En rettidig overgang til nulemissionsbiler og -varebiler er afgørende for at opnå klimaneutralitet i EU i år 2050. Derfor er vi ni medlemslande, der opfordrer til politikker gældende i hele EU for at lette overgangen til grøn vejtransport, herunder en udfasningsdato for salg af nye benzin- og dieselbiler i EU, siger transportminister Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

- Derfor har vi brug for en juridisk ramme, der gør det muligt for medlemsstaterne at komme videre på nationalt plan, siger Engelbrecht.

Initiativet er sendt til Europa-Kommissionen og er underskrevet af Østrig, Belgien, Danmark, Grækenland, Irland, Litauen, Luxemburg, Malta og Holland.

Vil sætte nye standarder for elbiler