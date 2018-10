Danmarks højeste støjskærm forsinker trafikken frem til jul

Hvis man i løbet af de kommende måneder passerer Kolding på vej mod nord af E45-motorvejen, så skal man sætte 15 til 25 minutter ekstra af til turen.

Fra natten til torsdag og frem til 21. december vil hastighedsgrænsen nemlig være nedsat til 80 km/t., ligesom de tre spor vil være smallere end normalt på en 1,4 kilometer lang strækning ved Kolding.

Begrundelsen er, at man her er ved at opsætte en støjskærm, der bliver større end noget andet sted i kongeriget. Intet mindre end seks meter høj bliver den - for mindre kan ikke gøre det, hvis den skal have den ønskede effekt, fortæller Sonja Petersen, der er projektleder hos Vejdirektoratet, til DR.

- Vi håber på en lidt bedre effekt af den høje skærm, og forholdene er lidt særlige, fordi det er så stort et boligområde, der er i nærheden. På grund af lokaliteten var det nødvendigt med en højere skærm for at få en acceptabel effekt af skærmen, siger hun til mediet.

Forsinkelsen bliver mindre

Vejdirektoratet vurderer, at arbejdet vil give 25 minutter længere rejsetid til at begynde med, og at forsinkelsen vil falde til 15 minutter, efterhånden som de forbipasserende vænner sig til byggeriet.

Beboerne i boligområdet ved motorvejen får dog sandsynligvis ikke et helt færdigt støjværn i julegave. Efter 21. december skal der nemlig sættes træbeklædning på, men det vil ikke påvirke trafikken på samme måde.

Selv om støjværnet bliver højt, understreger Sonja Petersen dog, at træerne - eller i dette tilfælde støjværnet - ikke vokser ind i himlen.

- Vi har gjort lidt ud af at få forventningsafstemt, for det er ikke sådan, at der bliver stille. Den har sine begrænsninger, og vi har holdt et borgermøde, hvor vi havde nogle lytteposter med, så man kunne få et indtryk af, hvordan støjen var nu, og hvordan den bliver bagefter, siger hun til DR.

