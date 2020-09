Danmarks mest solgte bil ramt af nye problemer: Nu tilbagekalder de alle biler

Det går ikke helt glat for Ford lige for tiden. Nok sælger de særdeles mange af plug-in hybriden Ford Kuga PHEV, men tilbage i august blev næsten 3000 biler tilbagekaldt på grund af brandfare med beskeden om, at ejerne skulle stoppe med at lade deres biler og køre i en bestemt køreindstilling, indtil de havde været en tur forbi et Ford-værksted for at få løst problemet.

Nu har det imidlertid vist sig, at udbedringen, som Ford har foretaget, ikke fungerer efter hensigten, og derfor tilbagekalder Ford Danmark nu samtlige solgte eksemplarer af Ford Kuga PHEV.

Det oplyser Lene Dahlquist, pressechef hos Ford Danmark, til Ekstra Bladet.

Der er indtil videre blevet solgt cirka 7000 eksemplarer af Ford Kuga PHEV, og heraf kører cirka 4250 på de danske veje, og de bliver altså alle tilbagekaldt nu. Bilerne, som stadig er hos forhandlerne, vil ikke blive udleveret til deres nye ejere, så længe fejlen ikke er rettet.

Ligesom sidst gælder det, at ejerne IKKE må lade deres biler op via stik, ligesom de skal sørge for at køre bilen i den køreindstilling, der hedder Auto-EV.

Ford er i gang med at kontakte ejerne af bilerne via mail eller appen FordPass, ligesom de også denne gang vil få brev fra Motorstyrelsen, da der er tale om en såkaldt sikkerhedskampagne.

- Såfremt man undlader at oplade sin Kuga og køre i Auto-EV, kan man stadig roligt køre videre i sin Kuga uden bekymring, siger Lene Dahlquist.

Ejerne vil få besked om, hvornår de kan kontakte forhandleren, så de kan få udbedret problemet, men Ford kender endnu ikke tidsrammen for, hvornår fejlene kan rettes, så ejerne må væbne sig med tålmodighed, da reservedelene ikke er klar.

Udvider garanti

Ford understreger, at de har forståelse for, at den populære opladningshybrid har været problemramt indtil videre.

- For alle allerede udleverede PHEV-udgaver af Ford Kuga, udvider vi garantien fra to til fem år med i alt 100.000 km kørsel - alt efter hvad der kommer først, siger Lene Dahlquist til Ekstra Bladet.

- Det gør vi for at give kunderne en tryghed. De kan være trygge ved produktet, og derfor vil vi gerne give dem den udvidede garanti, siger hun.

