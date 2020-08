Danmarks mest solgte bil ramt af problemer: 2900 danske biler kan bryde i brand

Ford har indtil videre haft stor succes med den opladelige udgave af Kuga-modellen, kaldet Kuga PHEV. Således blev modellen med 1688 nye indregistrerede eksemplarer den mest solgte bil i Danmark i juli måned.

Men nu er der ridser i lakken hos den amerikanske bilgigant.

Problemer med højspændingsbatteriet gør nemlig, at Ford tilbagekalder flere tusinde eksemplarer på verdensplan og i Danmark. Eksemplarer af modellen bygget før 26. juni 2020 kan 'i meget sjældne tilfælde' kan bryde i brand, og derfor skal ejerne holde sig fra at lade bilerne op med et kabel.

Over for Ekstra Bladet oplyser Ford Danmark, at den potentielle fejl berører Kuga Plug-in Hybrid-modeller produceret før 26. juni 2020, og at antallet af potentielt berørte Kuga Plug-in Hybrid i Danmark er 2901. I alt er der blevet solgt 6500 opladelige Kuga'er herhjemme indtil videre.

Den 13. august vil Ford sende information ud til de danske ejere af de berørte Kuga Plug-in Hybrid-modeller.

Fordi der er brandfare, understreger Ford, at man ikke må lade sin Kuga op via kabel, indtil fejlen er udbedret.

- Indtil servicekampagnen er udbedret, må Kuga Plug-in Hybrid IKKE oplades via kabel - hverken derhjemme eller offentligt, herunder heller ikke med nødlader, da dette i sjældne tilfælde kan udgøre en brandfare. Samtidig skal al kørsel foregå i køreprogrammet EV Auto, skriver Ford Danmark i et mailsvar til Ekstra Bladet.

- Ford Motor Company forsikrer om, at det stadig er trygt for ejere af allerede udleverede Kuga Plug-in Hybrid at køre videre i deres bil, indtil servicekampagnen er udbedret, såfremt kørsel foregår efter ovenstående anvisninger, lyder det videre.

Udleverer ikke nye biler

Tilbagekaldelsen får desuden den konsekvens, at der vil opstå forsinkelse på udleveringen af de Kuga Plug-in Hybrid, der endnu ikke er blevet overleveret til kunder.

- Kunderne vil blive kontaktet af deres Ford-forhandler, så snart deres Kuga Plug-in Hybrid har fået foretaget udbedring af kampagnen og dermed kan udleveres, skriver Ford i mailen til Ekstra Bladet.

- Ford Motor Company beklager den ulejlighed, som Ford Kuga Plug-in Hybrids servicekampagne måtte forårsage. Det sker i virksomhedens bestræbelse på altid at levere biler, der lever op til de højeste kvalitets- og sikkerhedskrav, så man som kunde til enhver tid kan være helt tryg ved sin Ford.

Ford oplyser, at berørte kunder fra 13. august kan kontakte deres Ford-forhandler for at aftale en tid for udbedring af fejlen, som vil ske fra 24. august og frem.

- Omkostninger i forbindelse med servicekampagnen sker på Ford Motor Companys regning uden omkostning for kunden, understreger bilgiganten.

Flere problemer

Problemerne med højspændingsbatteriet er ikke den eneste udfordring, som ejerne har med den nye opladelige Ford Kuga. Et kig i en dansk facebookgruppe for ejere af Ford Kuga PHEV afslører nemlig, at flere ejere beretter om, at de risikerer at komme ud til en bil, som er helt død, fordi det almindelige 12V-batteri er afladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Ford Danmark, at der er problemer med 12V-batteriet.

- Ford er bekendt med, at nogle kunder med Kuga Plug-in Hybrid oplever afladning af 12V-batteriet. Fords tekniske afdeling er ved at undersøge dette nærmere for at finde årsagen og forklaring på afladningen, og derved evt. finde en passende løsning, skriver Ford Danmark i en mail til Ekstra Bladet.

I facebookgruppen bliver der spekuleret i, om afladningen af 12V-batteriet har relation til brugen af Fords egen app kaldet FordPass, men om det er årsagen ved Ford endnu ikke.

- Om det er forbundet med brug af FordPass er ikke fastslået, skriver Ford Danmark i mailen.

