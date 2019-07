Danmarks værste bilist? Kørte galt to gange på samme dag

En 25-årig mand fra Slagelse var onsdag indblandet i to færdselsuheld inden for få timer

Nok skete det i Slagelse, men en 25-årig mand fra Slagelse må alligevel på godt jysk have haft en rigtig træls onsdag, for ikke mindre end to gange præsterede manden at køre galt inden for få timer.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Mandens første færdselsuheld skete onsdag klokken 15.08, da han mistede herredømmet over sin bil og ramte et træ, så bilen væltede om på taget.

- Da den 25-årige virkede påvirket, blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel, og han blev løsladt igen klokken 18.02, efter at der var taget en blodprøve på sygehuset i Slagelse, skriver politiet i døgnrapporten.

Stjal en bil og prøvede igen

Anholdelsen og det første uheld havde dog ikke taget modet fra den 25-årige bilist, som ikke var tilfreds med situationen.

Efter løsladelsen gik han direkte ud på p-pladsen, hvor han stjal en bil og kørte væk i den.

- Den 25-årige kom dog ikke langt, for i krydset Ingemannsvej/Parkvej kørte han ind i en anden bil, skriver politiet.

Vidner har til politiet forklaret, at de så en hvid varebil komme kørende i høj fart. I et kryds kørte den hvide varebil, som blev ført af den 25-årige, ind i en anden bil med påhængsvogn, som ventede for rødt.

Føreren af den anden bil, en 38-årig mand fra Slagelse, kom ikke noget til. Den 25-årige forsøgte herefter at stikke af.

- Et vidne fulgte efter ham og tilbageholdt ham, indtil politiet ankom. Der blev igen taget en blodprøve for at afgøre, om den 25-årige var påvirket af stoffer eller alkohol, skriver politiet.

Han blev taget med til politistationen i Næstved, og han er fortsat anholdt.

