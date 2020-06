Dansk bank lukker for lån til benzin- og dieselbiler

Det går simpelthen ikke hurtigt nok med at få danskerne over i elbiler, mener Merkur Andelskasse. Derfor siger andelskassen som det første danske pengeinstitut nu nej til kunder, som vil låne til finansiering af biler, som kører på fossile brændstoffer.

Det oplyser Merkur Andelskasse i en pressemeddelelse.

- Sammen med vores kunder, vil vi hele tiden gå forrest mod det mest bæredygtigt valg. Målet er hele tiden at skubbe på udviklingen. Det gør vi nu ved at sige nej til at finansiere nye benzin- og dieselbiler. Også selvom det måske ikke er populært og kan koste kunder på den korte bane. Merkur har altid arbejdet for den grønne omstilling, og det bliver vi ved med, siger Charlotte Skovgaard, direktør i Merkur Andelskasse, i pressemeddelelsen.

Elbiler udgør kun en meget lille andel af det samlede bilsalg - 2,4 procent i 2019, og det er til trods for regeringens målsætning siger, at alle nye biler fra 2030 skal være lavemissionsbiler. Fra 2035 skal alle biler være nulemissionsbiler. Det vil betyde, at der skal over en million elektriske biler ud på de danske veje.

Kan låne til brugte biler

For yderligere at bevæge udviklingen i retning mod mere miljørigtige valg, er det i Merkur billigst at låne til køb af en elbil, mens et lån til en plugin-hybridbil er dyrere.

- Jo mere grøn, jo billigere, lyder Merkur Andelskasses mantra.

Merkur vil ud fra en bæredygtighedsbetragtning stadig finansiere køb af de mest energirigtige brugte fossilbiler, fra energiklasse A til A+++, men prisen på disse lån er markant højere end til elbiler, og lånene vil blive helt udfaset i takt med, at den eksisterende bilpark er udtjent og bliver udskiftet.

- På kort sigt er det mere bæredygtigt at bruge de eksisterende biler, til de er udtjent, end det er at producere nye, også selvom de kører på el. Derfor kan du her og nu stadig godt låne til en brugt benzin- eller dieselbil, men kun til de allermest brændstoføkonomiske. Men vores mål er at sige fuldt og helt stop for finansiering af alle fossile biler, uanset energimærkning, siger Charlotte Skovgaard.

- Mange af vores kunder har valgt os, fordi de ønsker et bæredygtigt alternativ til de øvrige banker. De ønsker, at deres penge skal give mening - og vælger derfor en bank, som er grøn i sit DNA - og hvor hele forretningsmodellen er bygget op om at sikre en mere bæredygtig verden, siger Charlotte Skovgaard.

