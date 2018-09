Dansk bilfavorit misser deadline

Volkswagen har ikke nået at få alle sine modeller godkendt i den nye WLTP-test før deadline 1. september

Det er ikke utænkeligt, at det flere steder i bilindustrien efterhånden koster en mønt i bødekassen, hvis man kommer til at sige forkortelsen 'WLTP' højt.

De fire bogstaver, der står for 'Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure' og kort sagt dækker over en ny, mere krævede miljøtest af nye biler, har det seneste år sendt bilfabrikkerne på overarbejde.

Inden 1. september i år skulle alle nye biler nemlig gennemføre og godkendes i den nye WLTP-test. Og hos Volkswagen har man nu meldt klart ud, at man ikke nåede det. Det skriver Reuters.

Tager længere tid

Blot syv ud af producentens 14 modeller har gennemgået WLTP-testen, der blandt andet skal give et mere realistisk billede af bilernes brændstofforbrug.

WLTP indebærer blandt andet, at alle motorvarianter og gearkasser, der tilbydes til en bilmodel, skal testes sammen med bilen - og det er noget, som ifølge VW's chef for salg og markedsføring, Thomas Zahn, har gjort processen noget mere tidskrævende end tidligere.

- De nye tests er mere besværlige og tager to til tre gange længere end tidligere. Selv limited edition-modeller skal testes separat, siger Thomas Zahn til Reuters.

WLTP-testen blev defineret af EU tilbage i juli sidste år, og bilproducenterne fik herefter lidt over et år til at gøre deres bilmodeller klar til den nye test.

Det til trods har man arbejdet stort set i døgndrift på flere af de uvildige tyske testcentre de seneste måneder, og flere bilproducenterne har længe regnet med ikke at få godkendt alle deres modeller inden 1. september.

Se også: Kort før deadline: Testcentre arbejder i døgndrift for at godkende nye biler

Golf-kunder må vente lidt

En af de VW-modeller, der endnu ikke er godkendt, er danskerfavoritten Volkswagen Golf.

Bilen, der var den fjerde mest solgte model i Danmark i 2017, forventes først at blive blåstemplet på testcentret i slutningen af september, og bilmodellen vil derfor ikke kunne leveres til kunderne i en periode.

Med start fra 1. september kan bilproducenterne nemlig ikke sælge biler i EU, der ikke er godkendt efter WLTP. Heller ikke selv om bilerne tidligere er godkendt i den gamle NEDC-test.

Volkswagen forventer derfor, at antallet af leveringer vil falde i september og oktober.

- De kommende måneder bliver udfordrende for os, siger Thomas Zahn til Reuters.

Først i årets sidste to måneder regner bilgiganten med igen at kunne trykke speederen i bund på sine leveringer.

Se også: Texas vil bruge VW's milliardbøde på renere luft