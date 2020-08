Dansk bilist chokerede i Norge

Det er altid upraktisk at punktere i en bil, og i mange moderne biler er der ikke noget reservehjul at finde, hvorfor man skal have hjælp til at komme til et værksted eller benytte sig af andre nødløsninger for at kunne køre til værkstedet.

En dansk bilist på tur i Norge valgte at bruge en noget kreativ - og ulovlig - løsning, da vedkommende angiveligt var punkteret.

Det skriver TV2 Norge, som har talt med nordmanden Jarle Teige, der opdagede lappeløsningen på den dansk indregistrerede bil.

- Det var egentlig helt tilfældigt, at jeg så det. Men den orange kant rundt ved lappen fangede min opmærksomhed. Da jeg så nærmere på det, kunne jeg næsten ikke tro mine egne øjne, siger Jarle Teige til mediet.

Nordmandens reaktion skyldes nemlig, at den danske bilist havde valgt at klistre en ganske almindelig lap uden på dækket.

- Jeg kunne jo genkende lappen med det samme. Det er jo sådan nogle, vi brugte, når vi reparerede punkterede cykler i barndommen, siger han til TV2 Norge.

Se også: Bruger du disse i bilen? De er ikke pålidelige

Artiklen fortsætter under billederne ...

Lappen sad på et dæk på en Opel Astra med lavprofildæk. Foto: Jarle Teige

Bilen med den noget alternative lappeløsning var dansk indregistreret. Foto: Jarle Teige

Ulovligt

Jarle Teige oplyser til Ekstra Bladet, at han tænkte, at løsningen 'var lige kreativ nok,' da han spottede Opel Astraen med lappen på lavprofildækkene torsdag ved middagstid i byen Drammen.

Og netop det har nordmanden en pointe i.

Ifølge TV2 Norge er det i Norge ikke lovligt at reparere skader i dæksiden med lappegrej og da slet ikke med det, der ligner en lap til en cykelslange. I de tilfælde, hvor der er skader på dæksiden, skal hele dækket udskiftes, understreger mediet.

I Danmark siger loven ifølge Færdselsstyrelsen, at 'dæk, fælge og hjullejer m.v. skal være ubeskadigede,' og herhjemme må man kun benytte sig af tætningsmiddel og propper, så man kan køre bilen hen til et værksted for at få udbedret skaden.

Se også: Fartsynder gav ordensmagten fingeren: Det fortryder han nu