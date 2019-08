Dansk by siger nej: Har ikke 500.000 kroner

Hvinende dæk, lugten af brændt gummi og store røgskyer kommer ikke til Kolding, som Red Bull ellers havde planer om.

Bil-eventet Red Bull Drift Shifters kommer efter planen til Danmark næste år i enten maj eller juni, og Red Bull sendte en forespørgsel til Kolding Kommune, om byen vil være værtsby for drift-eventet.

Men Kolding Kommune har valgt at takke nej, for de har ikke pengene. Eventet er tidligere blevet afholdt i blandt andet Liverpool og Auckland i New Zealand.

For at blive værtsby kræver det nemlig, at kommunen kan og vil bruge 500.000 kroner til afvikling af arrangementet, ligesom man blandt andet også skal lægge et større areal med god asfalt til rådighed til drift-bilerne.

Nej tak

Ved eventet kører racerkørerne i såkaldte driftbiler så tæt på forhindringer som muligt i kontrollerede baghjulsudskridninger, men i Kolding Kommunes økonomiudvalg har politikerne valgt at takke nej til tilbuddet fra Red Bull.

- Den økonomiske situation taget i betragtning siger vi nej tak. Vi har ikke afsat penge til det, og selv om vi havde 500.000 kroner i frie midler, havde vi ikke brugt dem til dette, selv om det kunne været et spændende arrangement at gennemføre, siger borgmester Jørn Pedersen (V) til JydskeVestkysten.

Det er uvist, hvor Red Bull nu satser på at afvikle eventet.