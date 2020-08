Dansk favorit afslører nyt: Viser tegninger af ny elbil

I Danmark har vi en vis forkærlighed for biler med et Skoda-logo i front. I 2019 kom der 15.067 nye Skodaer ud på de danske veje, og i 2018 var det 12.931. Nu løfter det populære mærke sløret for, hvad vi kan forvente af designet på den kommende 100 procent eldrevne SUV, som kommer til at hedde Enyaq iV.

Modellen er blevet kaldt Skodas vigtigste bil siden Octavia i 1996, der gjorde Skoda populær blandt børnefamilier med brug for meget plads.

Selvom Skoda allerede i dag producerer elbilen Citigoe iV, så varsler Enyaq en ny begyndelse for det tjekkiske mærke, da det er mærkets første bil, der skal bygges på VW-gruppens MEB-platform, som også den nye VW ID.3 bygges på.

Selvom det blot er en skitse, er det tydeligt at se slægtskabet med nuværende Skoda-modeller. Grafik: Skoda

Rummelig SUV

Med en længde på cirka 4,64 meter har Enyaq iV stort set samme længde som den nye Octavia, så det lover godt for rummeligheden, og Skoda lover da også, at der venter køberne masser af plads.

Som elbil på MEB-platformen adskiller Enyaq iV sig nemlig også ved fraværet af kardantunnel. Det flade gulv for og bag udnyttes til plads i kabinen, hvor Skoda introducerer et nyt koncept for rummelighed.

- Det giver nærmest en oplevelse af at opholde sig i en behagelig lounge, hvor der er lagt vægt på enkelthed og rene linjer, lover tjekkerne.

Hvordan Enyaq iV ser ud i virkeligheden, bliver afsløret 1. september, hvor den smider camouflagen i Prag. De fleste tekniske data er der allerede løftet sløret for. Det ligger fast, at Enyaq kommer med batterier i tre størrelser. Indstigningsmodellen bliver Skoda Enyaq iV 50, som har et batteri på 55 kWh (netto 52 kWh), en elmotor på 109 kW (148 hk) og en rækkevidde på op til 340 km.

Rækkevidden når op på 390 km med Enyaq iV 60, som har et batteri på 62 kWh (netto 58 kWh) og en elmotor på 132 kW (179 hk).

Den længste rækkevidde opnår man med Enyaq iV 80. Den har et batteri på 82 kWh (netto 77 kWh), en elmotor på 155 kW (211 hk) og en rækkevidde på op til 500 km.

