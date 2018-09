Dansk rockstjerne sælger sjælden og hidsig Mustang

- What if we were meant to be together, what if you were meant to be the one.

Sådan sang Tim Christensen tilbage i 2002 på nummeret 'Right next to the right one', der blev den musikalske fortolkning af temaet i 'Nikolaj og Julie', DR-serien om parret, der er ved at gå fra hinanden.

Nu er det sangeren selv, der står overfor et brud. Efter 10 års samliv med sin hvide Ford Mustang fra 1967 har han sat den til salg. Og for den bilkyndige læser vil det hurtigt stå klart, at det er den 'helt rigtige' model.

Der er nemlig tale om en Ford Mustang S Code med en 6,4 liters 390 cui V8-motor under hjelmen. Eller sagt med andre ord: en af USA's mytiske 'Big Block'-motorer og den største klump jern, man kunne få til bilen i 1967.

Da bilen var ny, ydede den store motor op til 325 hestekræfter, men Tim Christensens eksemplar er dog opgivet til 350 hk på salgsannoncen.

Fremstår helt original

Her fremgår det også, at den pågældende model kun blev produceret i et begrænset antal i 1967. Ford stoppede nemlig allerede året efter med at lægge den store motor i bilen.

Siden sin fødsel har den hvide hingst galoperet små 60.000 kilometer. Den er undervejs blevet opgraderet med et Edelbrock luftfilter, men fremstår ellers helt original.

Indenfor er bilen udstyret med en Luxury Line-kabine i tidstypisk rødt læder. Der er også hvide kontrastsyninger, aludetaljer og ikke mindst en radio, som dog sandsynligvis overflødiggøres en smule af musikken fra udstødningsrøret.

Nye tider for Tim Christensen

Selv om den hvide Mustang umiddelbart kunne lyde som en bil, der hos mange ville kandidere til at blive en ven for livet, så er forelskelsen alligevel aftaget for rockmusikeren.

- Jeg føler, at jeg efter de 10 år, jeg har ejet den, har fået styret veterantrippet, skriver Tim Christensen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Prioriteterne har forandret sig, ikke mindst da jeg er blevet far for otte måneder siden.

Synes du til gengæld, den klassiske Mustang ligner den eneste ene, så kan den blive din for 249.000 kroner.

