Dansk sommervejr kan give bilister problemer

Den danske sommer kan være en lunefuld størrelse med store svingninger i temperatur og med dramatiske vejrændringer, og det kan give bilister problemer.

Erfaringer fra sidste sommer viser, at de fleste opkald til SOS Dansk Autohjælp i juli handler om overophedede biler, flade batterier og punkteringer efter regnvejr.

Det oplyser SOS Dansk Autohjælp i en pressemeddelelse.

Der er både udsigt til varmebølger og skybrud i prognoserne for vejret i sommerferien. Begge dele giver typisk travlhed hos SOS Dansk Autohjælp, der får opkald fra bilister med nedbrud.

- Vi mærker det med det samme, når det har været meget varmt, eller når det har regnet kraftigt. I år regner vi også med ekstra travlhed i juli, fordi mange vælger at holde sommerferie i Danmark på grund af corona, siger Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp.

Heftig regn giver punkteringer

En af de udfordringer, som det danske sommervejr kan medføre, er ifølge SOS Dansk Autohjælp, at voldsomme regnskyl medfører glatte vejbaner og dermed risiko for uheld.

Men regnvejr har også den sideeffekt, at grus og småsten skylles ud på vejen, og det betyder flere punkteringer. Sidste sommer udgjorde punkteringer cirka 20 procent af alle SOS Dansk Autohjælps assistancer.

- Hvis der overhovedet er plads i bilen, er det en rigtig god idé at medbringe et reservehjul, så man kan komme hurtigt videre. Det er tilladt at køre midlertidigt videre på et vinterdæk, så længe man kun kører fra skadested til værksted, siger Anette Bjørn Juncher.

En anden sommerklassiker inden for vejhjælp er ifølge SOS Dansk Autohjælp flade batterier. Bilbatteriet er på hårdt arbejde, når sommerferien byder på længere køreture med tændt aircondition, GPS og diverse mobiler og tablets til opladning.

- Det kan blive et problem, hvis man samtidig holder i kø, eller hvis bilen holder stille i en periode ved sommerhuset eller campingpladsen, siger Anette Bjørn Juncher.

Godt hver femte af SOS Dansk Autohjælps assistancer hen over sommerferien sidste år var relateret til batterier.

