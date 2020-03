Danske biler er blandt de nyeste i EU

De biler, som danskerne kører rundt i, er gennemsnitligt 8,8 år gamle, hvilket gør den danske bilpark til den femte-yngste i EU, kun overgået af Luxembourg, Storbritannien, Østrig og Irland.

Det skriver Motoring Research på baggrund af en rapport fra European Automobile Manufacturers Association (ACEA), som er en europæisk lobbyorganisation bestående af flere af de største bilproducenter i EU.

Opgørelsen er lavet for indregistrerede biler i 2019, og hvor biler i Danmark gennemsnitligt er 8,8 år, skal den yngste bilpark findes i Luxembourg, hvor ejere gennemsnitligt holder fast i deres bil i 6,4 år. Den ældste bilpark skal man til Litauen for at finde. Her er bilerne 16,9 år i gennemsnit.

ACEA har lavet opgørelsen som et led i en rapport om de udfordringer, som står i vejen for, at CO2-udledningen for biler i EU reduceres i højere grad.

Se også: Ny teknologi stjæler bilisters opmærksomhed

Biler kører længerere

Tallene viser desuden, at i EU bliver biler gennemsnitligt ældre og ældre, hvilket potentielt kan være skidt for den samlede CO2-udledning.

I år 2000 var biler gennemsnitligt 7,5 år gamle. I 2017 var det tal steget til 12 år.

I rapporten kalder ACEA udviklingen for 'udfordrende', fordi det, at folk beholder deres biler i længere tid, gør, at der går længere tid, før man ser resultaterne af nye grønne teknologiske udviklinger på de europæiske veje.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Biler i EU Her er de 5 EU-lande med den gennemsnitligt yngste bilpark:



1. Luxembourg - 6,4 år 2. Storbritannien - 8,0 år 3. Østrig - 8,2 år 4. Irland - 8,4 år 5. Danmark - 8,8 år



Her er de 5 EU-lande med den gennemsnitligt ældste bilpark:



1. Litauen - 16,9 år 2. Estland - 16,7 år 3. Rumænien - 16,3 år 4. Grækenland - 15,7 år 5. Tjekkiet - 14,8 år Kilde: ACEA, 2019

Selvom alderen på bilerne i EU gennemsnitligt er steget, er den gennemsnitlige CO2-udledning pr. bil faldet i samme periode.

I år 2000 lå udledningen pr. bil i EU gennemsnitligt på omkring 173 g/km. I år 2015 var udledningen faldet til 120 g/km, og sidenhen er kurven fladet en anelse ud, så den i dag ligger omkring 118 g/km.

EU har en målsætning om, at nye biler gennemsnitligt fra år 2021 ikke må udlede mere end 95 gram CO2 pr. km.

Se også: Trodser milliardbøde: Porsche slår rekord