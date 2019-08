Danske biler får flere buler

28 gange om dagen sker det gennemsnitligt, at der kommer en bule i en bil i Danmark

Noget tyder på, at der er blevet mere travlt på de danske pladeværksteder, for danske biler får i stigende grad buler i trafikken.

I årets første seks måneder er det ifølge politiets registreringer sket 5100 gange, at der opstår buler i biler i trafikken.

Det svarer til, at der i gennemsnit opstår 28 buler om dagen.

Det høje antal buler er en stigning på cirka 11 procent i denne type færdselsulykke, og det kommer efter en stigning på yderligere ni procent fra 2017 til 2018.

Det skriver FDM, som er dykket ned i politiets tal.

Øget uopmærksomhed

Et oplagt bud på en forklaring på, hvorfor der kommer flere buler i de danske biler, kunne være den øgede trængsel på vejene. Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt, er trafikken steget på de danske veje, men slet ikke i så høj grad som antallet af buler, hvorfor det altså ikke udelukkende kan være årsagen.

Til FDM forklarer eksperter, at det er svært at give en forklaring på de mange buler, men at øget uopmærksomhed i trafikken formentlig spiller en rolle.

Færre dræbte

Mens flere får buler i deres biler, ser det dog bedre ud med antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

I forhold til første halvdel af 2018 er antallet af både dræbte og tilskadekomne i trafikken således dalet i første seks måneder af 2019.

Det viser Vejdirektoratets foreløbige tal ifølge FDM.

76 blev dræbt i trafikken i de første seks måneder af 2018, og det er fem færre end perioden før.

Samtidig er der sket et faldt i antallet af lettere eller alvorligt tilskadekomne i samme periode på tre procent.

