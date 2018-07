Danske bilister har fået flere vandhuller på motorvejene

Brunt, branket og tørkeramt. Sådan ser Danmarkskortet i øjeblikket ud på satellitbillederne. Men hvis man kigger ekstra godt efter, vil man måske få øje på Holbækmotorvejen, der med en livlig strøm af biler skærer sig gennem ørkenlandskabet som en dansk pendant til Nilen.

For efter mange år, hvor motorvejen har været uden benzin- og dieselholdige vandhuller til de mange biler, er der nu også opstået liv langs vejen: To tankstationer er netop åbnet i hver sin retning.

Det samme er ifølge bilistorganisationen FDM sket på Midtjyske Motorvej i juni og Hirtshalsmotorvejen i marts, og senere på året følger også Herningmotorvejen. Fælles for dem er, at de længe har været blandt de strækninger i Danmark med længst mellem tankstationerne.

'Bedre sent end aldrig'

Hidtil har danske bilister eksempelvis måttet køre hele 115 kilometer fra Holstebro til Skærup ved Vejle, før de nåede en motorvejsstation. Og hvis man nogensinde har taget turen til København via Sjællands Odde i en benzintørstig bil, vil man også vide, at der reelt ingen tankmuligheder er fra havnen til hovedstaden.

Hos FDM, der i mange år har kritiseret de manglende tankmuligheder på motorvejene, byder man de nye stationer velkomne.

- Bedre sent end aldrig. Det er godt, at Vejdirektoratet har bragt de gamle planer om tankstationer til live, så trafikanterne på danske motorveje nu har fornuftige muligheder for at få brændstof, skriver bilistorganisationens medlemsblad, Motor.

Stadig langt mellem standere

De fire nyeste tankstationer på Holbækmotorvejen og Midtjyske Motorvej drives af F24-kæden og er opført på eksisterende rastepladser - to ved ved Holbæk og to ved Søby syd for Herning. De er ubemandede, så der er ikke nogen kiosk at shoppe i, men tankstationerne har dog stadig pusleplads og hurtigladere fra Eon.

Ud over den kommende tankstation på Herningmotorvejen er der ifølge FDM ikke flere tankstationer på programmet - for nu. Der er nemlig stadig flere steder med langt mellem vandhullerne, påpeger bilistorganisationen.

Et eksempel er de 115 kilometer mellem tankstanderne på Himmerland rastepladsen syd for Aalborg og de næste ved Ejer Bavnehøj syd for Skanderborg.

