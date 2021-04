Danske priser klar på lynladende elbil

Nu har Hyundai Danmark samtlige danske priser på elbilen klar.

- Interessen for Ioniq 5 har været massiv, og vi har set frem til at vise priserne på hele modelprogrammet af den store og rummelige familiebil. Det er tydeligt, at danskerne er nysgerrige på elbiler, og med Ioniq 5 er rækkevidde ikke det store issue, når man kan få strøm til 100 km på bare 5 minutter i en 350 kW hurtiglader - hvilket er én af de hurtigste opladningstider for en elbil, siger Annegrethe Skovby, pressechef for Hyundai Danmark.

IONIQ 5 fås med to forskellige batteristørrelser på 58 kWh og 72,6 kWh. Priserne for den mindste pakke begynder ved 319.995 kr., og her får man baghjulstræk og en rækkevidde på op til 384 km. Med batteripakken på 72,6 kWh er rækkevidden på op til 481 km, og her starter priserne ved 339.995 kr.

Lynladning

Bilen, der er bygget på Hyundais E-GMP-platform, er en af de første biler i verden med et batterisystem på op til 800 volt, som begge batteripakker er i stand til at tage imod. Det sikrer blandt andet en lynhurtig opladning, hvor man kan få strøm til 100 km på fem minutter. På 18 minutter kan batteriet lades fra 10 til 80 procent strøm.

Som én af få elbiler må Ioniq 5 desuden trække op til 1600 kg på krogen, afhængig af batteristørrelse.

Modellen deler platform med Kia EV6, som kommer til Danmark til en pris fra 324.990 kr.