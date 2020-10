Dansker har fået aftale på plads: Her skal hans elektriske biler bygges

Den danske bildesigner Henrik Fisker har nu fundet en samarbejdspartner, som skal stå for at lægge platform til og bygge den elbil, som han har designet med navnet Fisker Ocean.

Det bliver Magna International Inc., som skal bygge el-SUV'en, mod at modtage optionen om at købe aktier på op til seks procent i Fisker Inc., hvilket svarer til en samlet værdiansættelse på firmaet på cirka 3 milliarder dollars.

Det skriver Reuters, som har talt med den danske bildesigner.

- Det er fuld fart frem. Dette er et kæmpe vendepunkt. Vi konstaterede, at Magna ville være en fantastisk partner, fordi at have noget med i spillet betyder, at vi begge har det samme mål om at få bilen her ud på markedet, siger Henrik Fisker i et interview med Reuters.

Fisker Inc. har tidligere flirtet med Volkswagen Group om et samarbejde om at bygge elbilen Fisker Ocean, men nu har Henrik Fisker altså fundet ud af, hvor elbilen skal bygges.

Disse elbiler er danskerne helt vilde med

'Verdens grønneste bil'

Det er Henrik Fisker selv, som har designet elbilen Ocean, som han betegner som 'verdens mest bæredygtige bil'.

Den elektriske SUV er således blandt andet udstyret med et 'vegansk interiør' og er fremstillet i bæredygtige materialer fra ende til anden.

Det er ifølge Reuters målet, at produktionen af Fisker Ocean indledes i november 2022 på Magnas fabrik i Graz i Østrig. Det forventes, at bilen får en elektrisk rækkevidde på over 483 km, og at startprisen i USA bliver 37.449 dollars, svarende til cirka 240.000 kr., vel at mærke uden danske afgifter og moms.

Modellen er udstyret med to elektriske motorer, som driver hver deres hjulaksel, og de får kræfterne fra en batteripakke på 80 kW.

Grønne biler buldrer frem i Europa: Salget er tredoblet