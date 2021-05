Dansker lander topjob i bilbranchen

Hvis man som lille barn drømmer om en fremtid som bildesigner, må der være få jobs, der er federe end at blive chefdesigner for det britiske adelsmærke Rolls-Royce.

Nu er den drøm blevet virkelighed for den danske bildesigner Anders Warming.

Anders Warming har tidligere blandt andet været bildesigner hos BMW og Mini, og fra 1. juli skal han være designchef hos det hæderkronede britiske mærke Rolls-Royce.

Det oplyser bilproducenten i en pressemeddelelse.

- Det er et enormt privilegium og en ydmyg anerkendelse at blive spurgt om at påtage sig denne rolle. Jeg er meget begejstret for at blive en del af Rolls-Royce, og jeg er fuldt ud engageret i de udfordringer, som dette store og historiske brand står over for, når det bevæger sig ind i fremtiden, siger Anders Warming i pressemeddelelsen.

- En nøglerolle

Hos Rolls-Royce ser adm. direktør, Torsten Müller-Ötvös, frem til, at Anders Warming i juli tager hul på arbejdet som designchef i firmaet.

- Som vores designdirektør vil han have en nøglerolle i at definere vores fremtidige æstetiske retning og realisere vores kunders drømme og ambitioner. Anders slutter sig til os, mens vi går over til fuld elektrificering af vores brand, som vil forme Rolls-Royce i årtier fremover. Han står over for udfordringen med at opretholde de grundlæggende designprincipper fra Sir Henry Royce selv, som har styret os i over 100 år, siger Torsten Müller-Ötvös.

Anders Warming stammer fra København og har blandt andet studeret i både Schweiz og USA.