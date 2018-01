Dansker slår verdensrekord i BMW - men det er ikke det vildeste i videoen 

I sin nytårstale snakkede Dronning Margrethe om, at man i det nye år skal gøre noget unyttigt.

Nu er det tvivlsomt, om BMW har siddet og lyttet med, da regenten holdt sin tale på tv, men ikke desto mindre må man sige, at de har kastet sig ud i et noget unyttigt rekordforsøg.

Som du kan se i videoen over artiklen, ser det dog både imponerende og krævende ud at gennemføre rekordforsøget.

Kort fortalt går rekorden ud på at drifte en bil længst muligt. At drifte er, når man i en bil får baghjulene til at skride ud, mens man kontrollerer overstyringen.

I den nye BMW M5 satte tyskerne Guinness World Record for det længste drift.

BMW-instruktøren Johan Schwartz, som er født og opvokset i Danmark, fuldførte et uafbrudt drift på 374,2 kilometer. Faktisk driftede danskeren i hele otte timer - uden pauser.

Her 'kører' juletræ 280 km/t - og sætter verdensrekord

Kørende optankning

Rekorden blev sat i denne uge på BMW Performance Center i Greer i staten South Carolina i USA. Banen er en såkaldt 'våd udskridningsbane'.

Driftet var på 374,2 kilometer og dermed markant længere end den tidligere rekord på 230,1 kilometer, som Toyota sad på.

For at den nye BMW M5 kunne blive ved med at drifte i alle otte timer uden at standse, var det nødvendigt at tanke bilen op under rekordforsøget.

Et specielt udviklet tanksystem gjorde det muligt at holde bilen på banen. Undervejs blev bilen tanket på samme vis som et kampfly kan tankes i luften, som du kan se i videoen over artiklen.

Matt Mullins, som er chefinstruktør ved BMW Performance Center, assisterede den driftende bil ved at hænge ud af det bagerste vindue på den tankende bil.

- Selv om vi har øvet det flere gange inden selve rekordforsøget, var der ikke rigtigt plads til fejltagelser, siger Matt Mullins om optankningen i pressemeddelelsen.

Fordi Johan Schwartz i rekord-bilen og Matt Mullins over flere omgange driftede synkront for at tanke bilen, slog de også rekorden for verdens længste dobbelte drift på våd bane med en distance på 79,3 kilometer.

Se også: Bilen blev kendt i 80'er-film: Nu er et eksemplar solgt til 112 millioner