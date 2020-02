Dansker står bag: Nyt spil tager dig gennem 30 års bilhistorie

Danske Martin Pagh Ludvigsen har været med til at udvikle et gratis bilspil, der sender dig en tur ned ad barndommens racerbane

Uanset om du startede din virtuelle racerkører-karriere bag rattet i en Porsche 959 i 'Test Drive: The Duel', en Nissan Skyline i 'Gran Turismo' eller en Mitsubishi Eclipse i 'Need for Speed: Underground', kan det nye bilspil 'Beat That' give anledning til et nostalgisk tilbageblik.

'Beat That' tager nemlig sine spillere med på en rejse gennem bilspillets historie - fra grynet 8-bit grafik til halvrealistiske regndråber på skærmen. Også bilerne bliver nyere, efterhånden som man avancerer fra bane til bane, men ulig de klassiske bilspil er udvalget af bilmodeller her temmelig begrænset.

Faktisk er der kun biler af ét mærke med i spillet: Acura.

Det hænger sammen med, at spillet er en del af en reklamekampagne for Acura, der er Hondas luksusmærke. Bag kampagnen står det amerikanske reklamebureau MullenLowe, og danske Martin Pagh Ludvigsen har været med til at realisere spillet.

Fokus på Acuras historie

I et interview med magasinet fortæller danskeren, at det langt fra er nogen tilfældighed, at 'Beat That' tager sine spillere med på en tidsrejse. Det gør det nemlig muligt at promovere Acuras historiske arv.

- I 2019 bad Acura os om at lave en kampagne, der skulle fokusere på Acura som brand, og ikke på en enkelt bilmodel. Samtidig åbnede de døren på klem for, at vi kunne lade deres klassiske biler - såsom den oprindelige Acura NSX og verdens bedste forhjulstrukne bil Integra Type R - indgå i kampagnen, siger han til Bil Magasinet.

I spillets første bane får man lov at prøve kræfter med NSX 1991. Foto: Mullenlowe

Foruden Acura NSX (1991) og Integra Type R (1998) får man undervejs lov til at køre RDX (2020), NSX (2020) samt konceptbilen Type S og racerbilen ARX-05.

- Den ældste bil i spillet, Acura NSX, er fra 1991. Derefter følger Integra Type R fra 1998. Vi har altså at gøre med et par nedslag i bilhistorien fra de sidste 30 år, siger Martin Pagh Ludvigsen til magasinet.

Kør biler fra barndommen

MullenLowes kampagne for Acura er todelt: Udover bilspillet har bureauet også lavet en tv-kampagne for bilmærket, som i lighed med 'Beat That' sætter fokus på Acuras modeller gennem 30 år.

At særligt Acura NSX- og Integra Type R-modellerne bliver fremhævet i kampagnen, hænger ifølge Martin Pagh Ludvigsen sammen med, at bureauet gerne vil henvende sig til dem, der købte deres første bil i 1990'erne.

Af samme grund er bilspillet i hans øjne en oplagt indgangsvinkel.

- Med 'Beat That' har vi taget de to dele af amerikansk populærkultur under kærlig behandling, og givet fans mulighed for at køre deres ungdomsbiler i en stil, der henter inspiration fra computer- og arkadespil fra den tid, siger han til Bil Magasinet.

Spillet fungerer til såvel computer som tablet og smartphone og kan spilles her.

