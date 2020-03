'Danskerbil' vinder europæisk titel

Peugeot 208 er blevet kåret som europæisk Car of The Year

Hvilken ny bilmodel er den bedste, man kan købe i Europa?

En Peugeot 208, mener en jury bestående af europæiske biljournalister, som står bag kåringen Car of The Year 2020.

Mandag eftermiddag løb Peugeot 208 med den prestigefyldte titel, og det er tredje gang på få år, at Peugeot løber med den fornemme titel. Peugeot 3008 og 308 vandt i henholdsvis 2017 og 2014.

Den franske minibil, hvis forgænger var hyper populær i Danmark, vandt foran feltets to rene elbiler - Tesla Model 3 og Porsche Taycan - på de to efterfølgende pladser.

- Peugeot 208 er fornuftigt valg, og var også blandt mine favoritter. Bilen passer flot ind på det danske marked og kan fås både som elbil, benzin- og dieselbil, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør på FDMs medlemsmagasin Motor, i en pressemeddelelse.

- En god repræsentant

Peugeot 208 fik i alt 281 point i kåringen, og nummer to blev elbilen Tesla Model 3 med 242 point efterfulgt af en anden elbil Porsche Taycan med 222 point på tredjepladsen.

Søren W. Rasmussen er det eneste danske medlem af den 60 mand store jury bag Car of the Year-kåringen.

Han mener, at Peugeot 208, som kan fås som en ren elbil, fortæller meget om den tid, vi er i.

- Peugeot 208 er en god repræsentant for de biler, der skal føre os gennem den grønne omstilling. I år var der hele tre elbiler med i finalefeltet, og udviklingen med flere og flere elbiler ser ud til at fortsætte igen ved næste års kåring, hvor antallet af nye elbiler ventes at stige kraftigt. Vi står på den måde over for en større revolution på bilområdet, og det er Peugeot 208 med sin elbilsudgave et godt symbol på, siger han.

Af årets syv finalister var de tre elbiler, to hybridbiler, en såkaldt mildhybrid, mens kun én kun fås i enten benzin- eller dieseludgave.

Det er 57. gang, at en jury af europæiske biljournalister kårer ’Car of the Year’.

