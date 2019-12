Danskere smugler skadeligt biludstyr til landet

'Et alvorligt problem,' lyder det fra Miljøstyrelsen om nyheden om, at flere danskere indsmugler klimaskadeligt kølemiddel til brug i bilens airconditionanlæg

I en række stikprøvekontroller har Miljøstyrelsen beslaglagt 67 ulovlige engangsbeholdere med det stærkt klimaskadelige kølemiddel R134a. Midlet, der bl.a. bruges i airconditionanlæg i de fleste personbiler fra før 1. januar 2017, er i EU forbudt at arbejde med for private uden særlig uddannelse og autorisation, ligesom det heller ikke må sælges i engangsbeholdere, da det øger risikoen for udslip.

I alle sagerne er det private personer, der har indkøbt over nettet - i 66 tilfælde uden for EU.

Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse i forbindelse med, at de lancerer en ny kampagne om midlet.

R134a er selv i meget små mængder særdeles skadeligt for klimaet. Klimaeffekten ved at udlede indholdet af R134a i en gennemsnitlig aircondition svarer til at udlede 1000 kg CO2 - den mængde CO2, som man ville udlede ved at køre frem og tilbage mellem København og Barcelona to gange i en almindelig personbil.

- Noget tyder på, at indsmuglingen fra andre markeder uden for EU øges som en konsekvens af de skrappe europæiske regler, og et flertal af de konfiskerede engangsbeholdere er da også indkøbt over nettet fra lande uden for EU, siger Elisabeth Paludan, funktionsleder i Miljøstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Det er et alvorligt problem, at vi finder så mange overtrædelser, og vi frygter, at vi kun har set toppen af isbjerget. Derfor sætter vi nu ind med information til borgerne om reglerne, så vi kan få stoppet den illegale handel, siger hun.

- Ikke uden risiko

Selve brugen af R134a er desuden også reguleret. Man må således ikke stå hjemme i sin egen garage og fylde sin bils airconditionanlæg med midlet, da det er ulovligt, hvis man ikke har et uddannelsesbevis.

Påfyldning skal altid ske på et godkendt værksted.

- Det er ikke uden risiko selv at importere og bruge det ulovlige kølemiddel. I værste fald kan forkerte påfyldningsmængder gøre anlægget virkningsløst eller medfører skader på vitale dele ofte med store økonomiske omkostninger til følge. Derfor anbefaler FDM, at det kun er uddannede fagfolk med autorisation og kendskab til kølemiddelsteknik, der foretager reparation og servicering af airconditionanlæg. Vi er glade for, at Miljøstyrelsen nu lancerer en kampagne, der sætter fokus på det ulovlige kølemiddel, Lone Otto, siger leder af FDM's tekniske rådgivning.

Overtrædelse af reglerne om f.eks. import eller brug af R134a kan straffes med bøde og fængselsstraf ved gentagne eller grove tilfælde.

Den nye kampagne lanceres torsdag, og borgerne kan bl.a. møde den på sociale medier og i bilklubber og bilfora online, ligesom en række af bilbranchens organisationer hjælper med at sprede budskabet.

