Danskerfavorit klar med ny elbil

Skoda har i mange år været et voldsomt populært bilmærke blandt de danske bilkøbere, og som så mange andre bilproducenter har Skoda også kastet sig ud i at producere elbiler.

I et stykke tid har den elektriske SUV Enyaq iV været på det danske marked, og nu er Skoda klar med en ny variant af SUV'en, som skal tiltale købere, der vil have en mere sportsligt udseende bil.

Enyaq Coupé iV hedder den nye model, der som navnet antyder er en coupé-lignende version af den normale Enyaq iV, hvorfor man får en mere skrånende taglinje i bag og en skarpere profil.

Ligesom Enyaq iV er coupéen bygget på MEB-platformen, som er udviklet udelukkende til elbiler. På de ydre mål er coupéen næsten samme størrelse som den almindelige, og bagagerummet rummer 570 liter, hvilket er 15 liter mindre end Enyaq iV.

Hos Skoda i Danmark er der store forventninger til den nye model.

- Vi glæder os meget til at få Enyaq Coupé iV til landet. Vi er sikre på, at danskerne vil tage lige så godt imod den, som de har gjort med Enyaq iV. Topmodellen Enyaq Coupé iV RS er den første RS-model, som er 100 procent elektrisk, og den bliver den første modelvariant, som kommer til Danmark - forventeligt i juni, siger Thomas Bruun, direktør for Skoda Danmark.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Det er designet på bagenden af bilen, der især er karakteristisk for coupéversionen. Foto: Skoda

I profil kan man tydeligt se, hvordan taglinjen skråner mod bag. Foto: Skoda

Hvad angår de elektriske drivlinjer, er der flere muligheder at vælge imellem. Den mindst kraftfulde er Enyaq Coupé iV 60, som har en elmotor på 179 hk.

Den kraftigste version er Enyaq Coupé iV RS, som kommer med 299 hk og 460 Nm.

Er man ligeglad med kræfter, men bekymrer sig mere om rækkevidde, skal man vælge Enyaq Coupé iV 80, som har et batteri på 82 kWh, hvilket giver en rækkevidde på over 500 km på en opladning. De danske priser på elbilen er endnu ikke klar.