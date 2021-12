Danskerfavorit prissat

Danskerne har, siden modellen blev introduceret i Danmark, været meget vilde med den prisvenlige Skoda Fabia. Således findes der i dag over 55.000 eksemplarer af Fabia på danske veje.

Nu er det tjekkiske bilmærke, som er ejet af Volkswagen Group, klar med fjerde generation af minibilen, som på alle ledder og kanter bliver større end forgængeren.

Skoda Danmark har offentliggjort de danske priser på den nye model, som kommer til en startpris på 159.995 kroner.

Prisen er desuden inklusive et service- og reparationsabonnement, som gælder i tre år eller til 45.000 kørte kilometer.

Det oplyser Skoda Danmark i en pressemeddelelse.

Prisen er for en såkaldt Fabia Active, som kommer med en 1,0-liters benzinmotor, der yder 65 hk. Vil man gerne have mere power end de 65 hk, kan man vælge at opgradere til det næste motortrin, som byder på en 1,0-liters TSI-motor med 95 hk. Den kan fås til en pris fra 189.995 kroner, og så får man tre ekstra airbags med i prisen.

Fabia kan også fås med samme motor, men med 110 hk, og her ligger prisen på 219.995 kroner.

Den mest kraftfulde Fabia er udstyret med en 1,5-liters TSI-motor, der yder 150 hk. Den kan fås fra 245.995 kroner, og her får man desuden også syv-trins automatgear.

Skoda Fabia scorede for nyligt de maksimale fem stjerner hos det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP. Sikkerhedsassistentsystemerne omfatter bl.a. Front Assist med udvidet beskyttelse af fodgængere og cyklister, Lane Assist, træthedsregistrering og seks airbags.

Ekstra Bladet har tidligere været bag rattet af den nye Fabia, og hvordan den oplevelse var, kan du læse i artiklen herunder.

