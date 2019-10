Danskerne dropper vinterdæk: - Et tydeligt mønster

Det er efterhånden en del år siden, at vi har haft en streng og kold vinter herhjemme i Danmark.

I 2009/2010 var vinteren begge dele, og samme år eksploderede salget af vinterdæk, og effekten kunne stadig mærkes i vinterdæksalget de følgende år.

Men når vintrene så er milde, som de har været de seneste år, daler interessen for vinterdæk. De seneste seks vintre fra 2013 til 2018 har vi haft en gennemsnitstemperatur på 2,95 grader, hvilket er 2,45 grader højere end klimanormen. Ifølge salgstal fra en af landets største dækforhandlere autoværkstedskæden QuickPot er salget af helårsdæk mere end fordoblet fra 2013 til 2018. I samme periode er salget af vinterdæk med forbehold for virksomhedens generelle vækst dalet med næsten 15 procent.

Så mange kører stadig på sommerdæk

Det oplyser Quickpot i en pressemeddelelse.

– Vi har været i dækmarkedet i mange år, og det er et tydeligt mønster, at salget af vinterdæk hænger sammen med, hvor streng de foregående vintre var. Aktuelt har de mange milde vintre i streg fået mange bilejere til at tænke, hvorfor skal jeg have to hjulsæt, hvis jeg kan nøjes med et sæt dæk hele året? Samtidig har dækfabrikanterne været dygtige til at markedsføre deres helårsdæk, siger Steen Haugaard Fransen, der er direktør i QuickPot, i pressemeddelelsen.

Vinterdæk er sikrest

Selv om det kan være fristende at køre med helårsdæk, skal man være klar over, at bliver vi ramt af både sne og frost, er vinterdækket at foretrække.

– Helårsdæk kan være en rigtig god løsning for de, der har mulighed for at lade bilen stå, når det er rigtigt vintervejr med is og sne på vejene. Men for dem, der skal bruge bilen hver morgen, er det fortsat sikrest at køre med vinterdæk om vinteren og sommerdæk om sommeren. Med helårsdæk går man på kompromis med sommer- og vinteregenskaberne – det skal man være opmærksom på, siger Steen Haugaard Frandsen.

Han mener, at mens helårsdæk i visse tilfælde kan være et alternativ til vinterdæk, forholder det sig helt anderledes med sommerdæk i vinterperioden. Ved frost og sne fungerer sommerdækket så dårligt, at det kan være decideret farligt at køre på i trafikken.

Af samme årsag anbefaler både Rådet for Større Dæksikkerhed og FDM at skifte til vinterdæk, så snart gennemsnitstemperaturen er under syv grader.

Et kompromis

Udviklingen i dæksalget bakkes op af Dækbranchen Danmark, der repræsenterer dækimportører og -forhandlere. Hver vinter foretager Rådet for Større Dæksikkerhed en optælling af tusindvis af biler, hvor det undersøges, hvilke dæk der køres med. Seneste vinter kørte 7 procent på helårsdæk, mens 10 procent havde sommerdæk på.

– Helårsdæk er blevet populære, men det vil altid være et kompromis – som at bære den samme jakke hele året rundt. Helårsdæk er ikke et reelt alternativ til vinterdæk, men en alternativ løsning for de, der ikke kører langt og kan lade bilen stå, når der er sne og is. Den eneste rigtige løsning er i mine øjne at bruge vinterdæk om vinteren og sommerdæk om sommeren, forklarer Volker Nitz, der er direktør i Dækbranchen Danmark.

Selv hvis vinteren bliver lige så mild som de foregående, er gennemsnitstemperaturen stadig langt under grænsen på syv grader. Ifølge de markedsførende, uafhængige tests, gennemført af tyske ADAC, når ingen helårsdæk en rating af vinteregenskaberne, der er sammenlignelig med vinterdæk.

– Herhjemme er der ingen lovkrav om at have vinter- eller helårsdæk på om vinteren, men har man planer om at tage en tur til eksempelvis Sverige eller Tyskland, kan det være direkte ulovligt med sommerdæk, siger Steen Haugaard Fransen.

Vinterens første salt er spredt på danske veje: - Nu er det vinter