Danskerne elsker denne bil: Nu er en ny på vej

Mikrobilen Toyota Aygo har siden lanceringen i 2005 været en særdeles populær model blandt de danske forbrugere.

Mens flere andre bilproducenter har droppet de små mikrobiler, har Toyota andre planer. Den japanske bilgigant er således ved at varme op til at lancere en ny mikrobil, som skal være arvtager til Aygo.

Det oplyser Toyota Danmark i en pressemeddelelse.

Aygo X prologue kalder Toyota konceptet, som skal danne udgangspunkt for den kommende Aygo-model.

- Jeg synes, at vi med den nye Aygo X prologue har demonstreret, at en lille bil stadig kan have en både stor og markant personlighed, siger Ken Billes, der er assisterende chefdesigner i Toyotas europæiske designcenter, ED2, som står bag konceptbilen.

Konceptbilen ser mere dynamisk og aggressiv ud. Foto: Toyota

Især bagfra kan man se slægtskabet med den nuværende Aygo-model. Foto: Toyota

Velkendt platform

Toyotas nye bil i den mindste bilklasse skal bygges på den såkaldte GA-B platform, der i forvejen lægger fundament til den nye Yaris, og som også skal danne grundlag for den kommende mini-SUV, Yaris Cross, der kommer på markedet senere på året.

Toyota forventer således, at produktionen af Yaris, Yaris Cross og den nye model i A-segmentet samlet set vil være over 500.000 biler i Europa om året.

Hvornår vi kan forvente, at den nye Aygo kommer på markedet, må vi vente med at se.

Den nuværende Toyota Aygo blev i 2020 den femte mest solgte bil i Danmark med 4608 nye eksemplarer på danske plader. Det var en stigning i forhold til de 4169 eksemplarer, der blev solgt året før.

