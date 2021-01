Danskerne elsker denne bil: Så grøn bliver ny udgave

Nu gør Nissan klar til at præsentere den nye tredje generation af Qashqai, der skal være grønnere end de to foregående generationer.

- Den nye Qashqai med e-Power drives af en elmotor, og dermed kan kunderne nyde fordelene ved elbils kørsel uden at skulle tage hensyn til rækkevidden eller opladningsmulighederne, siger Marco Firoravanti, vicepræsident for produktplanlægning ved Nissan Automotive Europe.

Elektrisk - og så alligevel ikke

E-Power-systemet i den nye Nissan Qashqai er udviklet specielt til denne model, og det unikke ved systemet er, at benzinmotoren på 1,5 liter udelukkende giver energi til batteriet, og at selve bilen drives af en elmotor med kræfter fra batteriet. Det betyder, at benzinmotoren fungerer som en slags generator til opladning af batteriet, der så driver bilen frem.

I alt yder systemet 190 hk og 330 Nm, og pointen med en benzinmotor som generator for en elmotor er, at det sparer brændstof og udleder mindre CO2 i forhold til en traditionel benzinmotor.

Nissans e-Power system er allerede introduceret i Japan på modellerne Note og Serena.

Det andet motorvalg er et klassisk mild-hybrid-system, hvor en benzinmotor arbejder sammen med et elektrisk system. Det kan fås med enten 140 eller 158 hk.

Den endelige introduktion af den nye Nissan Qashqai finder sted i løbet af foråret, hvor også designet afsløres. Salget af Nissan Qashqai med e-Power begynder i 2022.

