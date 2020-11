Danskerne elsker dennne bil: Ny er på vej

Danskerne er og har altid været vilde med crossover-modellen Nissan Qashqai.

Flere gange har modellen blandet sig i toppen af listerne som de mest solgte biler i løbet af et år herhjemme, og globalt set er den nuværende model, som kom på markedet i 2014, solgt i mere end en million eksemplarer.

Nu er Nissan ved at gøre klar til at præsentere den nye tredje generation af Nissan Qashqai.

Det er en stor opgave at skulle erstatte en model, der har været så populær som Qashqai, og det ved de godt hos Nissan.

De første prototyper af den kommende model er samlet og bliver for tiden testet på europæiske veje, så alt spiller, når den kommer til salg i 2021. Modellen afsløres i foråret 2021, oplyser Nissan.

- Den nye Qashqai kommer til at ændre, hvad kunderne kan forvente sig af en familiebil. Komfort, raffinement og teknologi som i biler i en højere luksusklasse, og køreoplevelsen vil være god for såvel fører som passagerer. Og med Nissans nye e-Power-teknologi vil kunderne forelske sig i følelsen af at køre i en elbil uden at tænke på rækkevidden, siger Gianluca de Ficchy, formand for blandt andet Nissans europæiske afdeling.

...

Disse har man set rigtig mange af på de danske veje, og nu er en ny generation på vej. Foto: Nissan

En benzindrevet generator

Den nye kommende Nissan Qashqai vil kunne fås med to forskellige drivliner. Den ene mulighed er en 1,3-liters benzinmotor med mild-hybridteknologi, som Nissan først senere oplyser de tekniske detaljer omkring.

Den anden mulighed er udstyret med den teknologi, som Nissan kalder e-Power. Qashqai bliver den første model, som får systemet i Europa. Udgangspunktet i systemet er, at bilen altid er drevet af en elmotor. Det vil altså sige, at det er en elektrisk motor, som sørger for, at hjulene drejer rundt. Det betyder dog ikke, at e-Power er en ren elbil, for den har faktisk en benzinmotor installeret. Den motor bruges dog kun til at oplade batteriet, hvorfor den altså fungerer som en generator, der skaber ny strøm til batteriet, mens man kører. Desuden kan den i visse situationer give ekstra kræfter til den samlede ydelse.

Heller ikke her oplyser Nissan flere detaljer, hvorfor vi må vente til den endelige introduktion i foråret 2021 med at få tekniske detaljer samt det endelige design at se.

