Danskerne elsker fotofælder

Det kan gøre særdeles ondt på såvel pengepung som samvittighed at blive fanget på linsen af et af politiets ATK-kameraer.

Måske af samme grund er kameraernes placering ofte genstand for debat. Det ændrer dog tilsyneladende ikke på danskernes grundlæggende holdning til den kontante håndhævelsesmetode.

En ny undersøgelse, som Promonitor har lavet blandt 3902 danskere for Rådet for Sikker Trafik, viser nemlig, at hele 93 procent af de adspurgte har et positivt forhold til politiets fotovogne.

Det store flertal svarer ifølge Rådet for Sikker Trafik, at fotovognene 'er med til at forbedre trafiksikkerheden, nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne eller få folk til at overholde hastighedsgrænserne'. De resterende syv procent har svaret, at fotovognene alene er til for at samle ekstra skat ind.

Det skriver rådet i en pressemeddelelse.

Hundredvis af henvendelser

Undersøgelsen blandt danskerne er lavet flere gange siden 2013, og ifølge Rådet for Sikker Trafik er den positive opbakning steget en smule. I 2015 var det således 'bare' 88 procent, der støttede op.

Ifølge en rundringning, som Rådet for Sikker Trafik har lavet blandt de 12 danske politikredse, mærker politiet også stor opbakning til fartkontrollen. Det kommer blandt andet til udtryk i antallet af borgere, der bestiller en fotovogn til en vej, der ifølge dem er særligt udsat for hastighedsoverskridelser.

Hos Nordsjællands Politi modtog man eksempelvis cirka 600 anmodninger om fartkontrol sidste år, og det samme gjorde sig ifølge Rådet for Sikker Trafik gældende i politikredsen på Sydsjælland og Lolland-Falster. På Fyn nåede tallet op på 383.

Bestil en betjent

Ifølge vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, Arne Martinsen, hænger de mange henvendelser sammen med, at høj fart skaber utryghed.

- Fotovognene giver os en stor fleksibilitet i forhold til at imødekomme befolkningens ønsker, og det giver mulighed for at lave et mere uforudsigeligt kontroltryk af hastigheden på vejene. Derfor er fotovognen et effektivt værktøj, som er vigtigt i politiets arbejde med trafiksikkerhed, siger han i pressemeddelelsen.

Siden december har det været muligt at 'bestille en betjent' via en dertil indrettet ordning med samme navn. Det kan være til et arrangement, et foredrag eller en færdselskontrol.

Ifølge tal fra Rigspolitiet har danske borgere indtil videre benyttet sig af sidstnævnte mulighed 539 gange siden ordningen gik i luften.

