Danskerne er vilde med den: Elbil har tårnhøj sikkerhed

Det er lige så sikkert at køre elbil som benzin- eller dieselbiler. Det har de seneste års Euro NCAP-test, og den nyeste test er ingen undtagelse. Her har Euro NCAP haft Volkswagen ID.3 til test, og den imponerer med tårnhøj sikkerhed.

Som den blot anden bil testet efter Euro NCAP’s nye skrappe testkrav scorer VW’s nye elbil fem sikre Euro NCAP-stjerner.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

- De nye skrappere testkrav fra Euro NCAP betyder, at bilproducenterne nu for alvor skal strække sig for at nå alle fem stjerner. Alligevel overbeviser VW ID.3 med en meget flot sikkerhed, der vel at mærke dækker alle udstyrsmodellerne. Alle de vigtige sikkerhedssystemer er standard, og ikke mindst bilens nødbremse og vognbaneassistent scorer højt, siger Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP, i pressemeddelelsen.

- Derudover har VW ID.3, igen som en del af de nye testkrav, et system, der overvåger føreren og reagerer i tilfælde af uopmærksomhed bag rattet, og et såkaldt eCall-system, der selv giver information og position til alarmcentralen i tilfælde af uheld, siger han.

Grøn omstilling

Elbilen ID.3 har vist sig at være populær blandt de danske bilkøbere. Modellen blev den næstmest solgte elbil i september med nye 534 eksemplarer. Sammen med den mest solgte elbil, Tesla Model 3, udgjorde ID.3 lige under 57 procent af det samlede elbilsalg i Danmark i september måned.

Heldigvis har de nye ejere fået nøglerne til en sikker bil, for også når det gælder kollisionssikkerheden, er der roser til VW ID.3.

Som en del af den nye test foregår frontalkollisionen nu ikke længere mod en mur men mod en bevægelig barriere, der bedre skal simulere sammenstød med en modkørende bil. Her opnår VW ID.3 et flot resultat.

- VW ID.3 er på mange måder en meget vellykket bil, hvor ID står for ’Intelligent Design’. Det gælder også sikkerheden, som der ikke rigtig er nogen fingre at sætte på. Det viser endnu en gang, at den omstilling til elbiler, som bilproducenterne er i fuld gang med, ikke sker på bekostning af sikkerheden. Tværtimod ser det ud til, at de formår at integrere den seneste sikkerhedsteknologi i deres biler, siger Søren W. Rasmussen.

