Danskerne er vilde med den: Nu kommer der en ny

Mange danskere har allerede kastet penge efter elbilen Hyundai Kona Electric. I oktober blev modellen f.eks. den tredjemest solgte elbil.

Kona Electric kom på markedet i 2018 som en af de første prisvenlige elbiler med ganske seriøs rækkevidde pr. opladning.

Nu får modellen dog en opdatering, som blandt andet betyder, at designet ændres en smule, og at sikkerheden forbedres.

Det oplyser Hyundai i en pressemeddelelse.

Når man har fundet en god opskrift, som folk godt kan lide, er der ingen grund til at foretage store ændringer, og det ved de også hos Hyundai.

Derfor er de ydre visuelle ændringer også marginale. Fronten bliver lidt mere glat at se på, og den har fået nye forlygter. I bag er der fundet plads til en ny kofanger.

I forhold til sikkerheden er den faceliftede version fremover udstyret med en ekstra automatisk nødbremse, der kan opdage trafik på tværs, når man bakker.

For første gang vil Kona Electric være udstyret med digital instrumentering i en 10,25 tommer stor skærm, mens man kan tilkøbe en 10,25 skærm til den centrale placering i bilen.

Hvad der til gengæld ikke er ændret, er batterierne og rækkevidden. Den nye version får også to batteripakker med enten 39,2 kWh eller 64 kWh. Dermed er rækkevidderne også de samme på henholdsvis 305 og 484 km.

Når der igen skal strøm på maskineriet, kan man lade med op til 100 kW i begge udgaver. Med 100 kW tager det 47 minutter at lade fra 10 til 80 procent strøm på batteriet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Modellen er takket være en ny bagkofanger blevet en anelse længere. Foto: Hyundai

Problemramt

Den nuværende Hyundai Kona Electric-model er for tiden ramt af et problem relateret til batterierne.

Således skal omkring 900 danske ejere af en Kona Electric en tur forbi et værksted for at få rettet fejlen.

Bilproducenten har på verdensplan tilbagekaldt cirka 77.000 eksemplarer af elbilen på grund af en potentiel kortslutningsfejl ved batteriet, der i yderste tilfælde betyder, at bilerne kan bryde i brand.

De danske priser på den nye faceliftede version kendes endnu ikke.

