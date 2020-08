Danskerne er vilde med denne elbil: Nu får den længere rækkevidde

Rækkevidde er en af de parametre, som mange går op i, når snakken falder på elbiler, og nu er der gode nyheder fra Hyundai i den anledning.

I juli måned blev Hyundai Kona electric den mest solgte elbil i Danmark, og nu oplyser Hyundai Danmark, at rækkevidden på modellen bliver forbedret.

Elbilen får nemlig en opdatering, så Hyundai Kona electric Long Range Performance 64 kWt således nu kan køre op til 484 km på en opladning og dermed får 35 km ekstra rækkevidde i forhold til før, mens Standard Range 39 kWt øges fra 289 op til 305 km på en opladning. Opgraderingen af den kompakte SUV sker bl.a. ved hjælp af nye dæk med lav rullemodstand.

Priserne starter ved 249.995 kr. for Kona electric Standard Range med 39 kWt og 294.995 kr. for Kona electric Long Range Performance med 64 kWt.

Populær vare

Salget af elbiler fik medvind oven på coronanedlukningen i juli måned. Således blev der ifølge tal fra De Danske Bilimportører indregistreret 488 nye elbiler i juli måned. Det er 84,9 procent flere end i samme måned sidste år, hvor 264 elbiler blev solgt. Hyundai Kona electric indtager en førsteplads som månedens mest solgte elbil med 98 solgte modeller.

Hos Hyundai håber de, at muligheden for anhængertræk og en nu længere rækkevidde vil tiltrække flere købere.

- På bagkant af den gode nyhed om muligheden for anhængertræk, som mange kunder har efterspurgt, håber vi med denne nye opgradering at give endnu flere danskere mod på at køre på el. Den ekstra rækkevidde vil give Kona electric et endnu større appeal, siger Annegrethe Skovby, pressechef for Hyundai Danmark, i pressemeddelelsen.

