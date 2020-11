Danskerne er vilde med disse biler: Næsten hver femte køber én

Mens politikerne på Christiansborg diskuterer de kommende afgifter på biler, skynder danskerne sig at storkøbe grønne biler, mens de ved, hvordan afgifterne er.

Således kunne næsten hver femte nye solgte bil i oktober måned sættes til et stik og lades op - enten som ren elbil eller som plug-in hybrid.

Det oplyser De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

- Salget af elektrificerede biler sætter rekord lige nu og viser tydeligt, at vi er i fuld gang med den grønne omstilling af den danske bilpark. Det er vigtigt, at politikerne udnytter det grønne momentum og sætter ekstra fart på den grønne omstilling ved at holde afgiften på grønne biler på samme lave niveau som nu, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

Samlet set blev der i oktober i år solgt 17,9 procent færre nye personbiler i forhold til samme måned sidste år.

Men el- og plug-in hybridbilerne stormer frem, og salget af de to biltyper lå henholdsvis 234,5 og 285,5 procent højere end salget i fjor. Næsten hver femte nye bil i den forgangne måned var således opladelig.

Dykker man ned i salgstallene for oktober, står det klart, at det stadig er de store SUV'er, som vi er særligt vilde med.

SUV’erne udgjorde i september 32,9 procent af alle nyregistrerede personbiler. Sammenlignet med september 2019 er dette en stigning på 5,7 procentpoint.



Næstmest solgte biltype blev minibiler med en andel 23,6 procent af det samlede nybilsalg.

Det er især de mindste udgaver af SUV'erne, vi køber, og den type udgjorde over 40 procent af det samlede SUV-salg i oktober.

