Danskerne gider ikke elbiler

Skal din næste bil køre på el?

Sådan har leasingvirksomheden LeasePlan spurgt 4000 bilister fra rundt om i verden, hvoraf de 239 var i besiddelse af et rødbedefarvet pas.

Af undersøgelsen fremgår det, at Danmark er et af de lande, hvor færrest har planer om at skifte benzin ud med batteri. Således rangerer Danmark tredjesidst ud af de 16 lande, som medvirker i undersøgelsen.

Kun 22 procent af de danske bilister svarer, at de forventer at købe en elbil, når deres nuværende køretøj skal udskiftes.

Fremskridt at spore

Inden fanden males på væggen, skal det siges, at undersøgelsen også viser, at 46 procent af de danske bilister er blevet mere positive over for elektrificerede køretøjer i løbet af de seneste tre år.

Sidste år købte danskerne da også flere elbiler end nogensinde før - faktisk fire gange så mange som i 2018.

Alligevel tøver mange altså med at vælge el i sammenligning med andre vestlige lande.

- Der sker meget inden for elbilteknologi i disse år, så det behøver ikke være alarmerende, at de danske bilister endnu ikke er klar til at købe elbiler, siger adm. direktør Michael Olsen fra LeasePlan i en pressemeddelese.

De øvrige lande i undersøgelsen er Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Italien, Luxembourg, Polen, Portugal, Rumænien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyrkiet, Tyskland og USA.

Prisen er for høj

For nylig dukkede et nyt studie op, der undersøger, hvad der holder danskerne fra at tage elbilerne til sig i samme grad som eksempelvis nordmændene, der sidste år købte mere end 60.000 elbiler mod danskernes ca. 5500.

John Thøgersen, der er professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet og en af forskerne bag studiet, forklarede, at en afgørende årsag er af privatøkonomisk karakter.

- Den billigste elbil koster stadig ca. 100.000 kroner mere end en almindelig bil med samme udstyrsniveau. Det er en stor ekstraudgift for de fleste mennesker, og det er den væsentligste årsag til, at folk holder sig tilbage, sagde han til videnskab.dk.

Undersøgelsen fra LeasePlan peger på købspris og manglende lademuligheder som årsager til danskernes elbilsskepsis.

