Danskerne jagter brugte elbiler: Så hurtigt sælger de

Hos Bilbasen oplever de stor interesse for brugte elbiler

Salget af nye elbiler er stigende herhjemme i Danmark, men interessen for de elektriske biler gælder ikke kun de nye biler.

Danskerne er nemlig også vilde med brugte elbiler. Det fortæller Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen, til Ekstra Bladet.

- Vi kan se, at der er 10 til 15 gange flere visninger på de mest populære elbilmodeller sammenlignet med, hvad vi har på gennemsnitsbilen. For hybridbilerne er det mellem seks og otte gange, og endnu højere for de mest populære modeller, som f.eks. Ford Kuga PHEV, siger Jan Lang.

- Lige nu stiger udbuddet af brugte elbiler til salg med 50 biler om måneden, siger Jan Lang.

Det vil altså sige, at interessen for brugte elbiler er kæmpestor, og at der kommer flere og flere brugte elbiler til salg. Så godt som de er kommet til salg på Bilbasen, er de dog væk igen.

Det udmønter sig i antallet af dage, som bilerne ligger til salg på Bilbasen. De er nemlig færre end for benzin- og dieselbiler. De mest populære elbiler, som f.eks. Tesla Model 3, ligger gennemsnitligt til salg på Bilbasen i 14 dage. Til sammenligning ligger en gennemsnitlig benzin- eller dieselbil til salg i 58 dage, før den har fået ny ejer.

IPhone-effekten

Spekulerer man over, om det kan være en god idé at købe ny elbil i forhold til gensalgspriser, har Jang Lang fra Bilbasen gode nyheder.

Generelt set holder nyere elbiler - fra 2019 og frem - nemlig prisen rigtig godt sammenlignet med benzin- og dieselbiler.

Det er dog kun gældende for de nyere elbiler, understreger Jan Lang.

- En nyere Nissan Leaf holder prisen rigtig godt, hvis den er fra 2019 og frem. En Nissan Leaf fra 2016 har samme værditab som en tilsvarende benzin- og dieselbil, siger han.

- Det skyldes generationsforskellen. De bliver outdated. Jeg kalder det 'iPhone-effekten', for når der kommer en ny model med større rækkevidde, bedre opladning og større batterier, så taber de foregående modeller mere i værdi, siger Jan Lang.

Jan Lang fortæller desuden, at det især er i omkring de større danske byer, at interessen for brugte elbiler er stor.

