Danskerne jagter brugte elbiler

Interessen for el- og plug-in-modeller er så massiv, at Bilbasen tilføjer nye funktioner for at vejlede bilkøberne

Det er ikke kun nye elbiler, som danskerne er på udkig efter. Det gør sig også gældende på markedet for brugte elbiler.

Hos Bilbasen er der nu så mange, som søger specifikt efter elbiler, at de nu har valgt at gøre det nemmere at finde frem til den elbil eller plug-in-hybrid, som passer til ens behov.

I øjeblikket søges der omkring 10 gange mere på elbiler end traditionelle benzin- og dieselbiler.

Det oplyser Bilbasen i en pressemeddelelse.

- Vi har tilføjet en række søgekriterier såsom batteristørrelse og rækkevidde på Bilbasen, faktisk på samme måde som man kan søge efter brændstofforbrug, siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.

Han oplyser, at de mest populære elbiler på Bilbasen såsom Tesla 3 og VW ID3 bliver søgt op imod 20 gange mere end gennemsnittet for benzin- og dieselsøgninger.

Fremtidens bil? Den er her måske allerede nu

Fordobling

Danskernes øgede interesse for brugte elbiler sker, samtidig med at der kommer flere og flere brugte elbiler til salg.

På blot tre måneder er udbuddet af brugte elbiler til salg over fordoblet, og nu er der godt 1600 brugte elbiler til salg på Bilbasen. I samme periode er antallet af plug-in-hybrider steget med 40 procent.

- Forhandlerne importerer selv rigtig mange elbiler fra især Tyskland, men også Frankrig og Sverige for at kunne følge med efterspørgslen, og dermed øges konkurrencen på markedet for brugte elbiler, og det er med til at holde priserne nede selvom efterspørgslen er meget høj, siger Jan Lang.

Det er kun få måneder siden, at VW introducerede deres bud på en storsælgende elbil i form af VW ID3. Og allerede nu er der 90 brugte VW ID3-modeller til salg, men der er faktisk endnu flere af luksus-elbilen Audi e-tron med 115 brugte til salg. Det største udbud er dog Tesla 3, som der er 170 brugte til salg af lige nu.

- Den store fordel for bilkøberne er, at de kan få leveret den efterspurgte elbil med det samme, og ofte er der stadig fabriksgaranti på bilen, siger Jan Lang.

