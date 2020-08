Danskerne køber mange nye biler igen

Coronakrisen resulterede i en nedgang i nybilsalget i Danmark, men nu ser det ud til, at vi også inden for bilbranchen er på vej tilbage til normalen.

I den forgangne måned kom der 18.952 nye personbiler ud på de danske veje, hvilket er 13,4 procent flere end i juli 2019. Det er en markant fremgang, når man sammenligner med salget i juni og maj, der var henholdsvis 13,4 og 40,1 procent lavere end i de samme måneder af 2019.

Det skriver De Danske Bilimportører i en pressemeddelelse.

Fortsætter samfundet med at åbne, vurderer organisationen, at de positive tendenser i bilsalget følger med.

- Kunderne er vendt tilbage, hvilket sandsynligvis er blevet hjulpet godt på vej af, at flere danskere end normalt har vekslet den dyre udenlandsrejse med en bilferie i det danske sommerland, som muligvis har betydet flere ture til bilforhandleren, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører, i pressemeddelelsen.

Til trods for, at juli måned i år faktisk slog salget for juli måned 2019, så ligger det samlede bilsalg indtil videre i 2020 stadig under sidste års salg.

- År-til-dato-salget udgør dog stadig kun tre fjerdedele af sidste års salg på samme tidspunkt, og vi håber derfor, at juli måneds stigende bilsalg fortsætter, når danskerne får mulighed for at få udbetalt deres indefrosne feriepenge efter sommerferien. Det kunne vores branche godt trænge til, selvom vi så småt er vendt tilbage til hverdagen, siger Mads Rørvig.

De tre mest populære mærker i juli 2020 blev Ford, Volkswagen og Citroën.

Grønne biler storsælger

Hvor der generelt er fremgang at spore for nybilsalget for juli måned 2020, så er det især de 'grønne' biler, som er med til at drive salget.

Plug-in hybriderne har således endnu engang opnået salgsrekord. 2539 nye plug-in hybrider fik plader på i den forgangene måned og plug-in’erne stod for hele 13,4 procent af alle indregistreringer. Der blev indregistreret 488 nye elbiler i juli måned, og det er 84,9 procent flere elbiler end i juli 2019.

- Efter to sløje måneder er tendensen for elbilsalget igen opadgående med hele 84,9 procent flere solgte elbiler end juli 2019. Men det må ikke blive en sovepude, og udviklingen skal hurtigt op igen på det niveau, som vi oplevede i første kvartal - og selvfølgelig gerne højere, siger Mads Rørvig.

Toyota blev det mest populære hybridmærke med en markedsandel på 54 procent, mens Ford fik den næsthøjeste markedsandel med 14,5 procent, efterfulgt af BMW der fik en markedsandel på 10,5 procent.

