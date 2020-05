Danskerne kører fortsat elbil på abonnement

Engang var det sådan, at man kun købte en bil, enten kontant eller via et lån, men i dag findes der mange andre udgaver af, hvordan man kan have adgang til en bil. Det tæller blandt andet delebilsordninger, leasing og desuden bil på abonnement.

Hos abonnementstjenesten Dribe, hvor man kan abonnere på biler, har coronakrisen ikke gjort indhug i forbrugernes lyst til at køre elbiler. Det oplyser Dribe i en pressemeddelelse.

Dribe oplyser, at den store interesse for at abonnere på en elbil, der var før coronakrisen, ikke er aftaget. Derfor går der fortsat kun mellem en og tre dage, fra én af Dribes populære BMW i3-elbiler bliver tilgængelige, til den er booket af et andet medlem.

- Det er rigtig positivt, at der fortsat er så stor interesse for at få elbil på en fleksibel måde. Det er ingen hemmelighed, at nedlukningen under coronakrisen har bremset bilsalget, og man kunne derfor frygte, at det også ville bremse folks lyst til at vælge en grønnere bil. Det har vi ikke oplevet, og det tegner godt for fremtiden, siger Lars Eegholm, adm. direktør i Dribe, i pressemeddelelsen.

- Vi har set, at rigtig mange forbrugere gerne vil køre grønt, men at de også har været tilbageholdende med at investere i en elbil. Det skyldes ikke mindst bekymringen om, hvorvidt en elbil passer til deres behov, og om bilen kan køre langt nok per opladning, siger Lars Eegholm.

Elbilsalget stiger

Coronakrisen har gjort et stort indhug i nybilsalget, så der i april 2020 er blevet indregistreret 10.201 nye personbiler, hvilket er 37,0 procent færre end i april 2019.

Hvor det generelle bilsalg altså er faldet som følge af coronakrisen, går det generelt fremad med salget af nye elbiler.

Der er fra januar til og med april blevet indregistreret 2512 nye elbiler i 2020, hvilket er 1048 flere end i de første fire måneder af 2019.

Hos Dribe forudser de, at efterspørgslen på elbiler på abonnement vil stige yderligere trods coronakrisen.

- Selvom forventningerne for hele markedet har fået et dyk grundet corona, så taler rigtig mange ting fortsat for, at det vil blive endnu mere attraktivt at køre elbil i 2020. Det skyldes ikke mindst fradraget på 40.000 kr. ved at vælge el- eller hybridbil som firmabil samt at afgiftsstigningen på elbiler fra 20 til 40 procent er blevet udskudt til 2021, siger Lars Eegholm.

