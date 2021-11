Danskerne skrider fra p-bulerne

Det er højsæsonen for de såkaldte bilkabuler, men mange danskere 'glemmer' at lægge en seddel

De mange mørke timer, som præger dagene i denne tid, og de mange ture til butikkerne for at købe julegaver eller lignende skaber ærgerlige situationer på parkeringspladserne.

Det er nemlig højsæson for parkeringsskader, og rigtig mange danskere oplever at komme ud til en bil med buler eller ridser. To ud af fem danskere har en eller flere gange inden for de seneste tre år oplevet at få en såkaldt p-skade. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige.

- Vi ved, at vi nu bevæger os ind i højsæsonen for p-skader, og at der bliver trængt på parkeringspladser landet over. Derfor opfordrer vi til, at man er ekstra opmærksom på sine omgivelser, både når man parkerer sin bil, men også når man stiger ind og ud, siger Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige.

Selvom parkeringsskader sker ved uheld, så viser undersøgelsen også, at 85 procent af de danskere, der har oplevet at få en p-skade, ikke fandt en seddel eller anden information fra den, der var skyld i skaden.

- Det er en ærgerlig tendens, at man påfører andre personers ejendele skade, og derefter løber fra regningen. Måske sker det som led i uvidenhed om, hvordan deres egen forsikring dækker uheldet, men det er usolidarisk, hvis man ikke tager ansvar for de skader, man kommer til at lave, siger Henrik Sagild.

Hvis man laver en skade på en anden persons bil, er det den lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker.